Борьба с плохим поведением. В каких странах путешественников просят подписывать "туристические обещания"

С недавнего времени путешественникам нужно пообещать, что они станут "лучшими туристами", чтобы посетить некоторые популярные локации в разных странах. В некоторых случаях посетители должны подписать "клятву" и пообещать, что они будут вести себя с уважением к стране во время отпуска, сообщает британское издание Express.

За последние пару десятилетий международный туризм пережил невероятный рост, и многим странам пришлось столкнуться с чрезмерным туризмом. В издании разбирались, какие страны решили заставить туристов "пообещать" уважать свою культуру и природу.

Исландия: туристы срывали мох и бросали монеты в гейзеры

Исландия стала одной из первых стран, которая ввела "туристическое обязательство", чтобы научить туристов уважать местную природу.

"После того, как в стране произошел огромный всплеск приездов туристов, страна осознала, что есть проблема. Посетителей ловили на разном деструктивном поведении. Туристы незаконно разбивали палаточные лагеря, нанося ущерб ландшафту, а некоторые даже использовали кладбища страны в качестве туалета", — пишет издание.

Фото: В Исландии столкнулись с наплывом туристов, после чего ввели неофициальные "правила поведения" для путешественников (unsplash.com/ josh-reid)

Глава Visit Iceland Сигридур Дегг Гудмундсдоттир говорит, что на страницах СМИ можно встретить негативные истории о туристах, которые "делают то, чего им делать не положено".

"Вместо того, чтобы устраивать препятствия и говорить "вы не можете туда попасть", мы хотели научить путешественников, как стоит себя вести", — рассказывает она о новом подходе к туристам.

Команда управления по туризму Исландии выделила семь главных факторов проблемного поведения иностранных путешественников - от опасных селфи до проездов в локации, куда заезжать запрещено. Обязательство для туристов в Исландии ввели в 2017 году. Туристов просят подписать бумагу, в которой говорится, что они будут уважать правила страны.

Среди прочего, обещания включают следующие: "Когда я исследую новые места, я оставлю их такими, какими их для себя открыл", и "Когда природа зовет, я на ее зов не отвечу".

Фото: В стране просят оставлять туристические локации такими же, какими они были до посещения. Например, не мусорить и не срывать мох (unsplash.com/ cassie-boca)

Гудмундсдоттир добавляет: "Когда мы растем в Исландии, то учимся быть в безопасности. Но не факт, что турист знает, как вести себя в нашей "пустыне".

Страна столкнулась с проблемами, связанными с тем, что люди срывали знаменитый зеленый исландский мох острова или проезжали по нему на машинах. Также там жаловались на то, что туристы бросают монеты в водные локации, например, гейзеры. Этим они наносили вред экосистеме.

Уважать культуру и бороться с "плохим поведением"

Некоторые другие страны по всему миру последовали примеру Исландии и ввели свои собственные туристические обязательства. Среди них - Новая Зеландия.

В этой стране для туристов тоже приготовили "обещание". Оно призывает путешественников, среди прочего, "уважать культуру, путешествовать с открытым сердцем и разумом".

Гавайский ресторан Pono Pledge назван в честь слова "праведник" на гавайском языке. Здесь тоже придумали свои "обещания". Например, "Я не буду бросать вызов смерти ради захватывающих дух фотографий".

К сожалению, гибель во время селфи стала более частым явлением в популярных туристических локациях, особенно высокогорных. В 2019 году французский турист погиб в Таиланде после попытки сделать селфи возле водопада.

В странах, ориентированных на приезды туристов, уверяют, что стремятся таким образом защитить самих путешественников, природную красоту своих стран, а также успокоить местных жителей. Ведь некоторые туристические активности могут вредить и местным жителям, которым приходится бороться с "плохим поведением" гостей.

Фото: В некоторых странах необычные правила для туристов срабатывают как дополнительное промо страны за рубежом (unsplash.com/ anastasiia-tarasova)

Пока что нарушение туристического обещания в Исландии не влечет за собой уплаты штрафа, если такое поведение также не нарушает закон. Однако в других странах все же придумали штрафы.

Сохранить старые традиции

Обещания, часто состоящие всего из нескольких сотен слов, появляются на профильных сайтах и ​​в рамках рекламных кампаний. Многие из них также работают как маркетинговая кампания и сами по себе работают как привлечение внимания к стране, пишет CNN Travel.

В городе Бенд, штат Орегон (США), часть обязательства требует, чтобы люди стали больше ходить пешком и меньше водить машину.

Город Аспен американского штата Колорадо просит посетителей отказаться от высокой моды и одеваться так, как подходило бы для высотной местности.

Несмотря на то, что многие из обещаний шутливые или поэтичные, они решают серьезные проблемы, пишут в издании. Особенно это важно для поддержки туризма на местах, когда мы вступаем в эру путешествий после карантина.

В гавайском округе Мауи, когда в стране снова резко вырос туризм, стали просить посетителей помнить о том, что они посещают "чужой дом, священное место и живую историю".

Фото: Туристы часто не знают, как вести себя в той или иной стране, нередко создавая опасности и для самих себя (unsplash.com victoriano-izquierdo)

Острова Хайда-Гвайи в Британской Колумбии, Канада, которые закрылись для туристов из-за пандемии, также придумали обязательство для туристов.

"Просьбы основаны на фундаментальных учениях, которые занимают центральное место в образе жизни Хайда", — говорит Гаагвиис, также известный как Джейсон Олсоп, президент народа Хайда.

Цель "Обета Хайда" - познакомить посетителей с сохранившимися до сегодня старыми традийиями и ценностями региона. Среди них - Яхгууданг (уважение ко всем существам), Талл Яхда (чтобы сделать это правильно) и Ахл кьяананг тлааганг (спросить разрешения первым).

Работают ли "туристические обещания"

Подобные обещания по своей природе основаны на идее того, что если вы дадите публичное обещание, то вероятность его выполнения будет выше, пишет CNN Travel.

По этой причине большинство туристических "обещаний" носят образовательный, а не карательный характер. Единственным исключением является обязательство в Палау (государство в Микронезии - ред.), которое предусматривает штрафы вплоть до 1 миллиона долларов для посетителей, которые свои обещания нарушают.

Другие обещания могут указывать на нежелательное, а также противозаконное поведение. Исландское, например, включает обещание водителям "никогда не сойти с дороги", что также является правонарушением, за которое вы можете быть оштрафованы.

Хотя нет точного способа измерить, принесло ли какой-то эффект введение правил и было ли успешным, Гудмундсдоттир отмечает, что с момента его введения в Исландии было зарегистрировано меньше инцидентов, связанных с плохим поведением туристов.

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