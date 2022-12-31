Проблеми із персоналом. Топ-10 авіакомпаній, які скасовували рейси у 2022 році

Європейські авіакомпанії у 2022 році влітку масово скасовували рейси через страйки та нестачу персоналу. У "непунктуальних" перевізників не відбулося 2% польотів.

Які авіакомпанії опинились у лідерах за кількістю скасування, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Нове дослідження європейських авіакомпаній, які скасовували рейси в останню хвилину цього літа провела компанія Mabrian Technologies, яка займається аналізом даних для туризму.

У першій десятці європейських авіакомпаній, які найбільше постраждали від скасувань у період з 17 липня 2022 року по 30 серпня 2022 року, зафіксовано майже 9000 скасованих рейсів. Це 2% усіх польотів.

"Lufthansa – одна з компаній, які найбільше постраждали від обмежень персоналу та страйків, очолює список авіакомпаній з найбільшою кількістю скасувань (2521) регулярних рейсів, які були скасовані в останню хвилину в Європі", – йдеться у звіті.

Фото: Рейс авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com/artur-voznenko)

Повний список має такий вигляд:

Lufthansa Airlines – 3,69%, 2521 скасований рейс; Scandinavian Airlines (SAS) – 3,4%, 812 скасованих рейсів; KLM Royal Dutch Airlines – 2,64%, 628 скасованих рейсів; Німецька Eurowings – 2,47%, 835 скасованих рейсів; Tap Air Portugal – 2,01%, 379 скасованих рейсів; British Airways – 1,79%, 755 скасованих рейсів; Угорська Wizz Air – 1,61%, 591 скасований рейс; Великобританія Easy Jet – 1,34%, 1482 скасованих рейси; Air France – 1,23%, 561 скасований рейс; Іспанська Vueling – 0,84%, 417 скасованих рейсів.

Через пандемію коронавірусу багато авіакомпаній та аеропортів скоротили свій персонал у 2020 році, це стало для них справжньою проблемою після того, як авіасполучення почало відновлюватися після масової вакцинації у світі.

Решті співробітників було важко впоратися з великим потоком мандрівників цього літа, часто влаштовували страйки, через що щодня скасовувалися десятки рейсів.

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