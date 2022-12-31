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Проблемы с персоналом. Топ-10 авиакомпаний, которые отменяли рейсы в 2022 году

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Суббота 31 декабря 2022 15:40
Проблемы с персоналом. Топ-10 авиакомпаний, которые отменяли рейсы в 2022 году Фото: Самолет авиакомпании Lufthansa (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейские авиакомпании в 2022 году летом массово отменяли рейсы из-за забастовок и нехватки персонала. У самых "непунктуальных" перевозчиков не состоялось 2% полетов.

Какие авиакомпании оказались в лидерах по количеству отмен, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Новое исследование европейских авиакомпаний, которые отменяли рейсы в в последнюю минуту этим летом провела компания Mabrian Technologies, которая занимается анализом данных для туризма.

У первой десятки европейских авиакомпаний, наиболее пострадавших от отмен в период с 17 июля 2022 года по 30 августа 2022 года, зафиксировано почти 9000 отмененных рейсов. Это 2% всех полетов.

"Lufthansa – одна из компаний, наиболее пострадавших от ограничений персонала и забастовок, возглавляет список авиакомпаний с наибольшим количеством отмен (2521) регулярных рейсов, которые были отменены в последнюю минуту в Европе", – говорится в отчете.

Проблемы с персоналом. Топ-10 авиакомпаний, которые отменяли рейсы в 2022 годуФото: Рейс авиакомпании Wizz Air (unsplash.com/artur-voznenko)

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Lufthansa Airlines – 3,69%, 2521 отмененный рейс;
  2. Scandinavian Airlines (SAS) – 3,4%, 812 отмененных рейсов;
  3. KLM Royal Dutch Airlines – 2,64%, 628 отмененных рейсов;
  4. Немецкая Eurowings – 2,47%, 835 отмененных рейсов;
  5. Tap Air Portugal – 2,01%, 379 отмененных рейсов;
  6. British Airways – 1,79%, 755 отмененных рейсов;
  7. Венгерская Wizz Air – 1,61%, 591 отмененный рейс;
  8. Великобритания Easy Jet – 1,34%, 1482 отмененных рейса;
  9. Air France – 1,23%, 561 отмененный рейс;
  10. Испанская Vueling – 0,84%, 417 отмененных рейсов.

Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпании и аэропорты сократили свой персонал в 2020 году, это стало для них настоящей проблемой после того, как авиасообщение начало возрождаться после массовой вакцинации в мире.

Остальным сотрудникам было трудно справиться с большим потоком путешественников этим летом, они часто устраивали забастовки, из-за чего ежедневно отменялись десятки рейсов.

Напомним, мы писали, что украинский лоукостер SkyUp откроет авиакомпанию в Европе.

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