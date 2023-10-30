Приземлили третину парку. Ще одна авіакомпанія з РФ опинилася під ударом санкцій

Одна з найбільших російських авіакомпаній Azur Air, яка здійснювала чартерні рейси, використовує лише частину свого флоту. Через санкції простоюють 8 із 22 літаків.

Використання авіалайнерів Boeing ускладнюється забороною на постачання запчастин та техобслуговування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Наразі Azur Air використовує лише 14 літаків із 22, повідомив заступник гендиректора авіакомпанії Андрій Муканін. Оскільки авіаперевізник літає лише на американських літаках – Boeing 757 та Boeing 767, їх використання ускладнене через санкції, які забороняють офіційне обслуговування та постачання оригінальних запчастин.

Із 14 літаків, які поки що літають, 4 належать Azur Air, а 10 – російським лізингодавцям. Вісім бортів, що простоюють, перебувають у власності зарубіжних компаній, тому російський перевізник не може використовувати їх для польотів за кордон.

Авіакомпанія планує викупити ці літаки, але проблеми із технічним обслуговуванням залишаться. Наразі в Azur Air ремонтують авіалайнери в аеропорту Внуково, а двигуни направили на ремонт до Ірану.

Основним партнером Azur Air є туроператор Anex Tour, який працював в Україні з авіакомпанією Azur Air Ukraine. Після початку війни український авіваперевізник припинив польоти, але навесні цього року повернувся в небо з новою назвою Skyline Express. Наразі авіакомпанія працює на рейсах у Європі, перевозячи пасажирів на курорти.

Нагадаємо, ми писали, як санкції "приземлили" черговий літак у РФ. Авіалайнер "Уральських авіаліній" сів у полі зі 170 пасажирами на борту.

Також ми повідомляли, що російські літаки не вдається повернути у небо без американських комплектуючих. Ту-204 і Ту-214 простоюють через недоступність аварійних трапів виробництва США, які розробляли спеціально для цих російських літаків.

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