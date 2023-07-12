Привила змінять. Чому половина українських дітей у Польщі не відвідують школи

Понад половина українських дітей у Польщі не відвідують школи. Це означає, що поза шкільною системою країни знаходяться 200-300 тисяч українців шкільного віку.

В ООН закликають батьків зареєструвати дітей в польських школах, а влада розглядає можливість зробити відвідування обов'язковим для біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на notesfrompoland.com.

Чому діти біженців не йдуть у польські школи

За даними ЮНІСЕФ та УВКБ ООН, наприкінці навчального року польські школи відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку. Загалом школи та дитсадки у Польщі відвідували близько 180 тисяч дітей з України. А 200-300 тисяч дітей опинилися поза польською системою освіти, підрахувала влада.

В агентствах ООН попереджають, що онлайн-освіта підходить як короткострокове рішення, у довгостроковій перспективі це не сприяє соціальному розвитку та часто обертається низьким рівнем знань.

Навчання у безпечному просторі з однолітками та вчителями важливе не лише для освіти біженців, а й для їхньої соціалізації, психічного здоров'я та благополуччя, йдеться у заяві агентств.

"Школи дають дітям, які вже пережили втрату, переміщення та насильство, почуття безпеки, шанс зав'язати дружбу та отримати допомогу від вчителів, а також можливість інтегруватися в спільноти, що приймають", – зазначив координатор Відділення ЮНІСЕФ із реагування на потреби біженців у Польщі Рашед Мустафа Сарвар.

Причини, з яких більшість українських дітей не зараховані до шкіл: польські класи часто переповнені, залишається мовний бар'єр, часте переміщення біженців в Україну та назад до Польщі.

Фото: Урок у польській школі (gettyimages.com)

Відвідування шкіл хочуть зробити обов'язковим

Раніше міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що якщо війна триватиме, у Польщі можуть запровадити обов'язкове зарахування дітей-біженців до польських навчальних закладів.

"Якщо це буде продовжуватися, ми повинні запровадити певні елементи освіти, навіть якщо ці діти не хочуть вступати до польської школи. Ми не можемо собі дозволити, щоб кілька сотень тисяч дітей з України були поза системою освіти на рік, два чи три", – заявив чиновник.

Він уточнив, що такий механізм можуть запровадити з початком навчального року 1 вересня.

Нагадаємо, в ООН дослідили, скільки біженців у Польщі планують повернутися додому.

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