ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки біженців у Польщі планують повернутися додому: дослідження ООН

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 13:20
Скільки біженців у Польщі планують повернутися додому: дослідження ООН Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кожен шостий біженець у Польщі планує повернутися в Україну упродовж 3 місяців. Загалом повернення планують 88% українців, які знайшли прихисток у сусідній країні.

Які наміри мають українців у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на unhcr.org

В Агентстві ООН у справах біженців дослідили, які перспективи та плани мають біженці з України у Польщі. Опитування проводилося з квітня до травня 2023 року.

Згідно з результатами дослідження, в Україну планують повернутися 88% біженців. Загалом наміри респондентів щодо повернення із Польщі додому такі:

  • 17% – планують повернутися упродовж наступних 3 місяців;
  • 71% мають намір повернутися в майбутньому;
  • 8% – не визначилися;
  • лише 4% опитаних не мають надії на повернення.

Для 93% опитаних важливим фактором для повернення в Україну є безпека. Зокрема, для 79% рішення про повернення залежить від закінчення війни. На рішення 90% впливає відсутність проблем із базовими послугами (освіта, медицина, працевлаштування, електроенергія, вода). Для 52% важливим фактором буде підтримка для повернення та реінтеграції.

Між тим, опитування показало, що 37% біженців вже спілкуються польською мовою. 51% працевлаштовані, 63% живуть на зарплату. 62% біженців орендують житло самостійно, 13% живуть у готелях чи гуртожитках, 11% - у приймаючих родинах.

Нагадаємо, ми писали, скільки поляків згодні, щоб українці залишились у Польщі на роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Смоляк
В Україні змінять процедуру отримання громадянства. Чому це важливо
Олена Смоляк
член правління ГО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору