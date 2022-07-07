Принимает ли Израиль украинских беженцев и кому разрешают въезд в страну

Украинцам стало проще въехать в Израиль, но только в туристических целях
С недавнего времени в Израиле отменили требование для украинцев получать отдельное разрешение на въезд в страну.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как сегодня можно попасть в страну и принимают ли там беженцев во время войны в Украине.
Посольство Украины в Израиле сообщает, что в стране отменили требование получения предварительного разрешения от МВД Израиля для въезда в страну. Норма перестала действовать 4 июля. Получается, разрешение на въезд теперь не нужно получать гражданам Украины и их друзьям, которых пригласили приехать в Израиль.
Обратите внимание. Такое решение касается граждан Украины, которые планируют путешествие в Израиль в целях туризма.
Конечно, необходимо иметь действующий загранпаспорт.
Украинцам, которые едут в Израиль, "следует быть готовыми убедительно и с помощью документов обосновать соответствие цели своей поездки в аэропорту, поскольку полномочия по принятию окончательного решения относительно допущения на территорию страны принадлежат именно сотруднику пограничной службы Государства Израиль", подчеркивают в посольстве.
Фото: В Израиле отменили требование на получение предварительного разрешения от МВД для въезда в страну (Getty Images)
Например, туристам надо иметь при себе обратный билет, подтверждение бронирования гостиницы, подтверждение покупки тура, а также сумму средств, достаточную для запланированного пребывания в Израиле, полис медицинского страхования.
Те, кто едет в Израиль на лечение, надо, кроме вышеуказанного, иметь персональное приглашение с персональными и контактными данными принимающей стороны или больницы.
Есть и другие важные правила въезда в Израиль.
Фото: Есть случаи, когда украинцы часами ждут результатов проверок при въезде в Израиль, говорят в Посольстве (Getty Images)
Учитывая случаи отказов украинцам в пересечении границы или "длительную проверку, что заставляет граждан Украины часами ждать результатов проверок", Посольство рекомендует украинцам перед поездкой в Израиль учесть следующие моменты:
"Также учтите, что если ваши родственники находятся в Израиле нелегально, вам тоже будет отказано во въезде", — поясняют в Посольстве Украины.
"Для этого нужно уполномочить местного адвоката, который будет решать вопрос отмены запрета в суде. На период рассмотрения дела такое лицо будет находиться в специальном иммиграционном центре", — говорят в ведомстве.
Отметим, в Евросоюзе осталось всего четыре страны, где не отменили нормы въезда, введенные из-за COVID.