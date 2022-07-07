Принимает ли Израиль украинских беженцев и кому разрешают въезд в страну

С недавнего времени в Израиле отменили требование для украинцев получать отдельное разрешение на въезд в страну.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как сегодня можно попасть в страну и принимают ли там беженцев во время войны в Украине.

Посольство Украины в Израиле сообщает, что в стране отменили требование получения предварительного разрешения от МВД Израиля для въезда в страну. Норма перестала действовать 4 июля. Получается, разрешение на въезд теперь не нужно получать гражданам Украины и их друзьям, которых пригласили приехать в Израиль.

Обратите внимание. Такое решение касается граждан Украины, которые планируют путешествие в Израиль в целях туризма.

Какие правила въезда в Израиль действуют сегодня

Конечно, необходимо иметь действующий загранпаспорт.

Украинцам, которые едут в Израиль, "следует быть готовыми убедительно и с помощью документов обосновать соответствие цели своей поездки в аэропорту, поскольку полномочия по принятию окончательного решения относительно допущения на территорию страны принадлежат именно сотруднику пограничной службы Государства Израиль", подчеркивают в посольстве.

Фото: В Израиле отменили требование на получение предварительного разрешения от МВД для въезда в страну (Getty Images)

Например, туристам надо иметь при себе обратный билет, подтверждение бронирования гостиницы, подтверждение покупки тура, а также сумму средств, достаточную для запланированного пребывания в Израиле, полис медицинского страхования.

Те, кто едет в Израиль на лечение, надо, кроме вышеуказанного, иметь персональное приглашение с персональными и контактными данными принимающей стороны или больницы.

Есть и другие важные правила въезда в Израиль.

За 10 дней до въезда в Израиль нужно заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль по ссылке.

Необходимо внести свои личные данные и данные путешествующих с вами, заполнить декларацию о состоянии здоровья, информацию о вакцинации или статусе выздоровления, а также данные об адресе изоляции во время карантина. Те, у кого есть цифровой сертификат о вакцинации, надо заранее отсканировать или загрузить его в Декларацию и получить зеленый пропуск (Green Pass): это надо сделать перед посадкой в ​​самолет. Также нужен страховой полис, покрывающий расходы, связанные с COVID.

Фото: Есть случаи, когда украинцы часами ждут результатов проверок при въезде в Израиль, говорят в Посольстве (Getty Images)

Принимают ли в Израиле беженцев из Украины

Учитывая случаи отказов украинцам в пересечении границы или "длительную проверку, что заставляет граждан Украины часами ждать результатов проверок", Посольство рекомендует украинцам перед поездкой в ​​Израиль учесть следующие моменты:

Израиль не принимает временно перемещенных граждан Украины (беженцев);

Посольство призывает украинцев обязательно учесть указанную информацию и не ехать в Израиль в случае наличия негативной визовой истории. Например, такой историей может считаться случай, когда лицо нарушило визовый режим и находилось в стране нелегально.

"Также учтите, что если ваши родственники находятся в Израиле нелегально, вам тоже будет отказано во въезде", — поясняют в Посольстве Украины.

В случае получения отказа на въезде в Израиль, гражданин Украины имеет право обжаловать решение пограничной службы Израиля в течение 48 часов в судебной инстанции.

"Для этого нужно уполномочить местного адвоката, который будет решать вопрос отмены запрета в суде. На период рассмотрения дела такое лицо будет находиться в специальном иммиграционном центре", — говорят в ведомстве.

Отметим, в Евросоюзе осталось всего четыре страны, где не отменили нормы въезда, введенные из-за COVID.