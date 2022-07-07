Чи приймає Ізраїль українських біженців і кому дозволяють в'їзд в країну

Українцям стало простіше в'їхати в Ізраїль, але тільки в туристичних цілях
З недавнього часу в Ізраїлі скасували вимогу для українців отримувати окремий дозвіл на в'їзд в країну.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, як сьогодні можна потрапити в країну і чи приймають там біженців під час війни в Україні.
Посольство України в Ізраїлі повідомляє, що в країні скасували вимогу отримання попереднього дозволу від МВС Ізраїлю для в'їзду до країни. Норма перестала діяти 4 липня. Виходить, дозвіл на в'їзд тепер не потрібно отримувати громадянам України та їх друзям, яких запросили приїхати до Ізраїлю.
Зверніть увагу. Таке рішення стосується громадян України, які планують подорож до Ізраїлю в цілях туризму.
Звичайно, необхідно мати діючий закордонний паспорт.
Українцям, які їдуть до Ізраїлю, "слід бути готовими переконливо і за допомогою документів обґрунтувати відповідність меті своєї поїздки в аеропорту, оскільки повноваження щодо прийняття остаточного рішення щодо допущення на територію країни належать саме співробітнику прикордонної служби Держави Ізраїль", підкреслюють у посольстві.
Фото: В Ізраїлі скасували вимогу на отримання попереднього дозволу від МВС для в'їзду в країну (Getty Images)
Наприклад, туристам треба мати при собі зворотний квиток, підтвердження бронювання готелю, підтвердження покупки туру, а також суму коштів, достатню для запланованого перебування в Ізраїлі, поліс медичного страхування.
Ті, хто їде в Ізраїль на лікування, треба, окрім вищевказаного, мати персональне запрошення з персональними й контактними даними приймаючої сторони або лікарні.
Є й інші важливі правила в'їзду в Ізраїль.
Фото: Є випадки, коли українці годинами чекають на результати перевірок при в'їзді в Ізраїль, кажуть у Посольстві (Getty Images)
Враховуючи випадки відмов українцям у перетині кордону або "тривалу перевірку, що змушує громадян України годинами чекати результатів перевірок", Посольство рекомендує українцям перед поїздкою до Ізраїлю врахувати наступні моменти:
"Також врахуйте, що якщо ваші родичі перебувають в Ізраїлі нелегально, вам теж буде відмовлено у в'їзді", — пояснюють у Посольстві України.
"Для цього потрібно уповноважити місцевого адвоката, який буде вирішувати питання скасування заборони в суді. На період розгляду справи така особа перебуватиме у спеціальному імміграційному центрі", — кажуть у відомстві.
Відзначимо, у Євросоюзі залишилося всього чотири країни, де не скасували норми в'їзду, введені через COVID.