У прикордонних містах Польщі готують тимчасове житло для українців: деталі

У містах Польщі поблизу кордону з Україною відремонтували будівлі для українських біженців. Тимчасове житло підготували у Підкарпатському воєводстві, яке приймає найбільшу хвилю мігрантів.

Де прийматимуть українців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт УВКБ ООН.

Зазначається, що біженці з України зможуть оселитися у відремонтованих будівлях у Перемишлі, Медиці, Радимно та Кросно. Загалом прихистки зможуть прийняти 1384 людини.

Відновлення будинків реалізували завдяки підтримці Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та партнерської організації CORE.

У спорудах встановили теплоізоляційні двері, замінили та ущільнили вікна, виконали зовнішню та внутрішню ізоляцію даху, відремонтували систему опалення.

Фото: Ремонтні роботи в будівлях для біженців (unhcr.org)

"Забезпечення теплого місця для українських біженців взимку є першочерговим завданням. Польська влада та місцеві громади виявили надзвичайну солідарність, щоб досягти цього – в тому числі у приймальних центрах, куди вперше прибувають українці. Ми раді підтримати ці зусилля", –сказав представник UNHCR у Польщі Кевін Аллен.

Зазначається, що жити українці у відремонтованих будівлях зможуть і взимку, і в наступний період.

Фото: Біженці на кордоні в Польщі (gettyimages.com)

Також для біженців у Підкарпатському регіоні UNHCR та CORE передали понад 750 зимових пальт і зареєстрували на грошову допомогу понад 2550 біженців.

Загалом у Польщі діє 28 пунктів прийому біженців з України. Перші з них з'явилися у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, які межують з Україною. Звернутися туди і зареєструватися можна в будь-який час. Українцям там надають місце для відпочинку, гаряче харчування та медичну допомогу.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі готують важливі зміни у легалізації українських біженців.