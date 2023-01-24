В приграничных городах Польши готовят временное жилье для украинцев: детали

В городах Польши у границы с Украиной отремонтировали здания для украинских беженцев. Временное жилье подготовили в Подкарпатском воеводстве, которое принимает наибольшую волну мигрантов.

Где будут принимать украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт УВКБ ООН.

Отмечается, что беженцы из Украины могут поселиться в отремонтированных зданиях в Перемышле, Медыке, Радимно и Кросно. Всего приюты смогут принять 1384 человек.

Восстановление домов было реализовано благодаря поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и партнерской организации CORE.

В зданиях установили теплоизоляционные двери, заменили и уплотнили окна, выполнили внешнюю и внутреннюю изоляцию крыши, отремонтировали систему отопления.

"Обеспечение теплого места для украинских беженцев зимой является первоочередной задачей. Польские власти и местные общины проявили чрезвычайную солидарность, чтобы достичь этого – в том числе в приемных центрах, куда впервые прибывают украинцы. Мы рады поддержать эти усилия", – сказал представитель UNHCR в Польше Кевин Аллен.

Фото: Беженцы на границе в Польше (gettyimages.com)

Отмечается, что жить украинцы в отремонтированных зданиях смогут и зимой, и в следующий период.

Также для беженцев в Подкарпатском регионе UNHCR и CORE передали более 750 зимних пальто и зарегистрировали на денежную помощь более 2550 беженцев.

В Польше действует 28 пунктов приема беженцев из Украины. Первые из них появились в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, граничащих с Украиной. Обратиться туда и зарегистрироваться можно в любое время. Украинцам там предоставляют место отдыха, горячее питание и медицинскую помощь.

Напомним, что мы писали, что в Польше готовят важные изменения в легализации украинских беженцев.