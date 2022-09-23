ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Приголомшливі краєвиди. Названі наймальовничіші залізничні маршрути Європи

Новость на русском →
П'ятниця 23 вересня 2022 12:34
Приголомшливі краєвиди. Названі наймальовничіші залізничні маршрути Європи Фото: Залізниця у Швейцарії (wikimedia.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Мандрівки поїздами стали актуальними у Європі на тлі скасування рейсів та подорожчання енергоносіїв. У Британії визначили наймальовничіші маршрути залізниць, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Рейтинг склали за результатами опитування британської групи із захисту споживачів "Which?", розповіли в The Independent.

В опитуванні враховували краєвид, комфорт та вартість

Респондентів попросили оцінити їхні улюблені мандрівки залізницею за сімома критеріями: краєвид, комфорт, зручності, чистота, їжа та напої, обслуговування та вартість.

Оскільки розпитували британців, то на перше місце споживацького вибору потрапила залізниця Ffestiniog Railway із маршутом на узбережжі у Північному Уельсі. Також цей регіон завдяки краєвидам потрапив і на інші позиції рейтингу.

"Краєвиди радують око, коли потяг минає пасовища, ліси, озера та водоспади найстарішою вузькоколійною залізницею у світі. Подорож також проходить через гори, вгору по схилах і навіть повороти, включаючи "повну спіраль", - йдеться на веб-сайті залізниці.

Приголомшливі краєвиди. Названі наймальовничіші залізничні маршрути Європи

Фото: Потяг Ffestiniog Railway (facebook.com/festrail)

Спільне друге місце отримали норвезька Бергенська залізниця та швейцарська Bernina Express.

Bernina Express була єдиною залізницею в опитуванні, яка набрала максимальні бали за пейзажі. Це одна з найвисокогірніших залізниць Європи на висоті 2253 метри над рівнем моря в найвищій точці, і вона проходить через Альпи – від Кур у Швейцарії через гірськолижний курорт Санкт-Моріц до північної Італії.

Приголомшливі краєвиди. Названі наймальовничіші залізничні маршрути Європи

Фото: В опитуванні враховували комфорт поїздок (facebook.com/glacierexpress.ch)

Залізнична лінія Тузіс - Вальпоскьяво - Тірано має статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Третє місце посів "Льодовиковий експрес" у Швейцарії, який обслуговує гірськолижні курорти Церматт і Санкт-Моріц. Потяги "Льодовикового експресу" проходять 91 тунель і 291 міст, у тому числі їдуть через ущелину Рейну та віадук Ландвассер – вражаючий одноколійний шестиарковий міст, що веде в тунель на схилі гори.

Приголомшливі краєвиди. Названі наймальовничіші залізничні маршрути Європи

Фото: Льодовиковий експрес (facebook.com/glacierexpress.ch)

Які залізничні маршрути Європи найбільше вразили туристів

Топ-10 найгарніших та найкомфортніших залізничних маршрутів Європи, за опитуванням, виглядає так:

1. "Ffestiniog Railway", Уельс;

2. "Bergen Railway", Норвегія; "Bernina Express", Швейцарія;

3. Bernina Express; Швейцарія та Італія;

4. "Glacier Express" , Швейцарія;

5. "Brocken Railway", Німеччина;

6. "Talyllyn", Уельс;

7."Welsh Highland Railway", Уельс;

8. "West Highland Line", Шотландія;

9."Flam Railway", Норвегія;

10. "Golden Pass" ("Золотий перевал"), Швейцарія.

Нагадаємо, ми писали, яка країна стане туристичним центром світу через 10 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Швейцарія Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Врятувати історію. Гід-історик перетворює маєток на Житомирщині на туристичну родзинку
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Альона Палій
Українці за кордоном мають платити податки: в яких випадках
Альона Палій
юрист Stron Legal Services
Всі точки зору