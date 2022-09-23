Приголомшливі краєвиди. Названі наймальовничіші залізничні маршрути Європи

Мандрівки поїздами стали актуальними у Європі на тлі скасування рейсів та подорожчання енергоносіїв. У Британії визначили наймальовничіші маршрути залізниць, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Рейтинг склали за результатами опитування британської групи із захисту споживачів "Which?", розповіли в The Independent.

В опитуванні враховували краєвид, комфорт та вартість

Респондентів попросили оцінити їхні улюблені мандрівки залізницею за сімома критеріями: краєвид, комфорт, зручності, чистота, їжа та напої, обслуговування та вартість.

Оскільки розпитували британців, то на перше місце споживацького вибору потрапила залізниця Ffestiniog Railway із маршутом на узбережжі у Північному Уельсі. Також цей регіон завдяки краєвидам потрапив і на інші позиції рейтингу.

"Краєвиди радують око, коли потяг минає пасовища, ліси, озера та водоспади найстарішою вузькоколійною залізницею у світі. Подорож також проходить через гори, вгору по схилах і навіть повороти, включаючи "повну спіраль", - йдеться на веб-сайті залізниці.

Фото: Потяг Ffestiniog Railway (facebook.com/festrail)

Спільне друге місце отримали норвезька Бергенська залізниця та швейцарська Bernina Express.

Bernina Express була єдиною залізницею в опитуванні, яка набрала максимальні бали за пейзажі. Це одна з найвисокогірніших залізниць Європи на висоті 2253 метри над рівнем моря в найвищій точці, і вона проходить через Альпи – від Кур у Швейцарії через гірськолижний курорт Санкт-Моріц до північної Італії.

Фото: В опитуванні враховували комфорт поїздок (facebook.com/glacierexpress.ch)

Залізнична лінія Тузіс - Вальпоскьяво - Тірано має статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Третє місце посів "Льодовиковий експрес" у Швейцарії, який обслуговує гірськолижні курорти Церматт і Санкт-Моріц. Потяги "Льодовикового експресу" проходять 91 тунель і 291 міст, у тому числі їдуть через ущелину Рейну та віадук Ландвассер – вражаючий одноколійний шестиарковий міст, що веде в тунель на схилі гори.

Фото: Льодовиковий експрес (facebook.com/glacierexpress.ch)

Які залізничні маршрути Європи найбільше вразили туристів

Топ-10 найгарніших та найкомфортніших залізничних маршрутів Європи, за опитуванням, виглядає так:

1. "Ffestiniog Railway", Уельс;

2. "Bergen Railway", Норвегія; "Bernina Express", Швейцарія;

3. Bernina Express; Швейцарія та Італія;

4. "Glacier Express" , Швейцарія;

5. "Brocken Railway", Німеччина;

6. "Talyllyn", Уельс;

7."Welsh Highland Railway", Уельс;

8. "West Highland Line", Шотландія;

9."Flam Railway", Норвегія;

10. "Golden Pass" ("Золотий перевал"), Швейцарія.

Нагадаємо, ми писали, яка країна стане туристичним центром світу через 10 років.