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Потрясающие виды. Названы самые живописные железнодорожные маршруты Европы

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Пятница 23 сентября 2022 12:34
Потрясающие виды. Названы самые живописные железнодорожные маршруты Европы Фото: Железная дорога в Швейцарии (wikimedia.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествия на поездах стали актуальными в Европе на фоне отмены рейсов и подорожания энергоносителей. В Британии определили самые живописные маршруты железных дорог, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Рейтинг составили по результатам опроса британской группы по защите потребителей "Which?", рассказали в The Independent.

В опросе учитывали пейзаж, комфорт и стоимость

Респондентов попросили оценить их любимые путешествия по железной дороге по семи критериям: пейзаж, комфорт, удобства, чистота, еда и напитки, обслуживание и стоимость.

Поскольку расспрашивали британцев, то на первое место потребительского выбора попала железная дорога Ffestiniog Railway с маршутом на побережье в Северном Уэльсе. Также этот регион благодаря видам попал и на другие позиции рейтинга.

"Пейзажи радуют глаз, когда поезд проходит через пастбища, леса, озера и водопады по старейшей узкоколейной железной дороге в мире. Путешествие также проходит через горы, вверх по склонам и даже повороты, включая "полную спираль", - говорится на веб- сайте железной дороги.

Потрясающие виды. Названы самые живописные железнодорожные маршруты Европы

Фото: Поезд Ffestiniog Railway (facebook.com/festrail)

Совместное второе место получили норвежская Бергенская железная дорога и швейцарская Bernina Express.

Bernina Express была единственной железной дорогой в опросе, набравшей максимальные баллы за пейзажи. Это одна из самых высокогорных железных дорог Европы на высоте 2253 метра над уровнем моря в самой высокой точке, и она проходит через Альпы – от Кур в Швейцарии через горнолыжный курорт Санкт-Мориц до северной Италии.

Потрясающие виды. Названы самые живописные железнодорожные маршруты Европы

Фото: В опросе учитывали комфорт поездок (facebook.com/glacierexpress.ch)

Железнодорожная линия Тузис - Вальпоскьяво - Тирана имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Третье место занял "Ледниковый экспресс" в Швейцарии, обслуживающий горнолыжные курорты Церматт и Санкт-Мориц. Поезда "Ледникового экспресса" проходят 91 тоннель и 291 мост, в том числе едут через ущелье Рейна и виадук Ландвассер – впечатляющий однопутный шестиарочный мост, ведущий в тоннель на склоне горы.

Потрясающие виды. Названы самые живописные железнодорожные маршруты Европы

Фото: Ледниковый экспресс (facebook.com/glacierexpress.ch)

Какие железнодорожные маршруты Европы больше всего поразили туристов

Топ-10 самых красивых и комфортных железнодорожных маршрутов Европы, согласно опросу, выглядит так:

1. "Ffestiniog Railway", Уэльс;

2. "Bergen Railway", Норвегия; "Bernina Express", Швейцария;

3. Bernina Express; Швейцария и Италия;

4. "Glacier Express", Швейцария;

5. "Brocken Railway", Германия;

6. "Talyllyn", Уэльс;

7."Welsh Highland Railway", Уэльс;

8. "West Highland Line", Шотландия;

9."Flam Railway", Норвегия;

10. "Golden Pass" ("Золотой перевал"), Швейцария.

Напомним, мы писали, какая страна станет туристическим центром мира через 10 лет.

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