Зміни до закону. Скільки українцям можна перебувати у Польщі під час війни

Термін легального перебування українців у Польщі у зв'язку із війною в Україні продовжений до 4 березня 2024 року. Відповідні зміни до спецзакону про допомогу громадянам України 29 травня підписав президент Анджей Дуда.

Скільки часу можна перебувати у Польщі різним категоріям наших громадян, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

12 квітня Сейм Польщі проголосував за внесення змін до Спецзакону про допомогу громадянам України, які виїхали до Польщі у зв’язку з війною. Після підписання президентом набувають чинності такі норми:

перебування на території Польщі громадян України, які легально прибули у Польщу з 24 лютого 2022 року, буде вважатися легальним д о 4 березня 2024 року ;

; перебування дитини, яка народилася на території Польщі, легальне протягом періоду, що стосується матері;

перебування громадянина України, який має карту поляка і прибув у Польщу після 24 лютого 2022 року, вважається легальним до 4 березня 2024 року. Так само – і найближчих членів його сім’ї.

Деякі категорії українців матимуть право залишатися у Польщі й після 4 березня 2024 року – до 31 серпня 2024 року. Такі норми стосуються дітей та дорослих (також – опікунів неповнолітніх), які приїхали в країну після 24 лютого 2022 року::

діти, які на 4 березня 2024 року відвідують дошкільний навчальний заклад;

діти, які здобувають шкільну чи іншу освіту – у польських або українських школах, у тому числі дистанційно;

особи, які не пізніше 2022/2023 навчального року розпочали навчання в гімназії, ліцеї або школі для дорослих.

До 30 вересня 2024 року дозволять залишитися на території Польщі учням, які складатимуть іспит на атестат зрілості.

Термін перебування громадян України, які приїхали у Польщу до 24 лютого 2022 року, продовжили до 24 серпня 2023 року.

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