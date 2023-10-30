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Право залишитися. Що буде з українцями у Чехії після 2025 року

Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії готуються до того, що після закінчення тимчасового захисту частина українців захочуть залишитися в країні. Їм можуть надати таку можливість.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Тимчасовий захист для українців у ЄС завершиться 2025 року. У багатьох країнах вже вивчають можливі сценарії, як діяти з українськими громадянами в майбутньому. У Чехії закликають знайти спільне європейське рішення щодо умов для українців.

"Якщо окремі держави зараз почнуть вигадувати власні рішення, то цілком логічно, що українці, які хотіли б залишитися після закінчення тимчасового захисту у 2025 році — вони порівнювали б і думали, у якій країні вигідніше. Тому потрібне уніфіковане рішення", – зазначив міністр.

За його словами, українців не будуть просити виїхати з країні після закінчення захисту.

"Я не можу уявити ситуацію, коли одного дня людям просто скажуть: "Йдіть усі додому". Очевидно, що багато людей з України зацікавлені у поверненні. Між вереснем і жовтнем кількість людей з України на нашій території зменшилась приблизно на 14 тисяч", – звернув увагу Віт Ракушан.

Але досвід інших міграційних криз свідчить, що частина людей в Чехії облаштуються і не захочуть вкотре змінювати середовище для своїх дітей.

"І таким людям треба просто дати можливість, згідно з добре продуманою схемою, залишитись у Чехії", – зазначив він.

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)

Водночас у Чехії не намагаються спонукати якомога більше українців залишитися в країні.

"У проектах, які тут створюються, завжди важливо ставити питання, на що вони спрямовані. Я з самого початку говорив: давайте краще говорити не про інтеграцію, а про адаптацію. Тому що адаптація – це звикання і створення умов, щоб люди могли тут жити. Не йдеться про те, щоби спричинити якусь "крадіжку" людей, мовляв, "зробимо з них за два-три роки чехів і будемо хотіти, щоби залишались тут, бо нам так зручно", – підкреслив міністр.

Голова МВС пояснює: у Чехії поважають позицію української сторони, щоб українців не сприймали як біженців, бо Україні треба буде повернути значну частину населення, щоб оговтатися від війни та розбудовувати країну.

Нагадаємо, ми писали, що статус захисту українців перевіряють за спільною базою ЄС. Інформацію туди передають всі країни блоку.

Також ми розповідали, як виїхати з Чехії та відмовитися від тимчасового захисту. Треба повідомити не лише страхову компанію, але й школу та податкову.

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