Правила путешествий во время войны: главные ограничения по регионам Украины

Летний отдых в Украине – это путешествия на природу и к морю. Поскольку морское побережье в этом году выпадает из туристических направлений, оздоровиться можно в горах, лесах и возле водоемов.

Однако из-за войны много территорий остаются небезопасными, а также закрытыми из-за близости к инфраструктурным объектам.

Где и как можно отдыхать, а также какой перечень актуальных запретов в разных областях страны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Госагентство развития туризма.

Комендантский час, убежища и правила для туристов

Туризм в Украине продолжает работать даже в условиях войны, однако многие не знают правил безопасности во время путешествий.

"Напоминаем, что путешествовать и передвигаться по стране не запрещено. Следует помнить, что в каждой области за безопасность отвечают, прежде всего, военная администрация, а также местные власти, ГСЧС, полиция и военные", - отмечают в ГАРТ.

Если правила и ограничения в том или ином регионе неизвестны, стоит обращаться к перечисленным структурам, чтобы уточнить безопасные локации и активности.

Фото: Фотосессии в полях Киевской области сейчас небезопасны (unsplash.com/max-kukurudziak)

Собираясь в путешествие, стоит узнать наличие укрытий по маршруту вашего путешествия. Туроператорам и экскурсоводам тоже необходимо формировать маршруты с учетом расположения бомбоубежищ.

"Если вы планируете отпуск или хотите посетить туристические локации, перед визитом нужно уточнить график работы объекта. Также просим при планировании туристических путешествий учитывать, что на территории областей действует комендантский час. Как правило, он длится с 23.00 текущих суток до 05.00 следующих суток", - напоминают туристам.

Общие запреты на всей территории Украины: что нужно знать

Планируя отдых на природе, стоит учесть, что во время войны введены общие запреты и ограничения на определенные активности:

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов – запрещены по всей Украине. Массовые мероприятия (фестивали, концерты) запрещено проводить в условиях военного положения. Некоторые горные маршруты, водоемы, леса в разных областях также ограничены к посещению. Недоступны также туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и Россией. Отдых на востоке Украины, в частности в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий. Стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Фото: Природа в Донецкой области (unsplash.com/olga-subach)

Какие ограничения стоит учитывать в более безопасных регионах Украины

Центральные и западные области Украины считаются более безопасными для отдыха на природе, но стоит учитывать, что в большинстве из них продолжают действовать запреты на посещения лесов и купания в некоторых водоемах.

В Киеве и Киевской области нельзя ходить в лес и зеленые зоны вне границ жилых массивов.

и нельзя ходить в лес и зеленые зоны вне границ жилых массивов. В Черкасской области можно отдыхать у только у тех водоемов, которые определила военная администрация. В областном центре официально открыты действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. Посещение лесов категорически запрещено .

можно отдыхать у только у тех водоемов, которые определила военная администрация. В областном центре официально открыты действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. Посещение . В Полтавской области тоже нельзя посещать леса. Купаться можно только без плавсредств, исключение - в рамках спортивных соревнований.

тоже нельзя посещать леса. Купаться можно только без плавсредств, исключение - в рамках спортивных соревнований. На Волыни полностью запрещено посещать леса из-за того, что область граничит с белорусской границей.

полностью запрещено посещать леса из-за того, что область граничит с белорусской границей. Во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключения – велосипедом по транзитном пути. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Разрешены сплавы на байдарках и катамаранах. Купаться и загорать разрешено только на пляжах, проверенных ГСЧС.

можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключения – велосипедом по транзитном пути. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. и катамаранах. Купаться и загорать разрешено только на пляжах, проверенных ГСЧС. В Закарпатье можно ходить в лес, но некоторые маршруты у границ для посещения закрыты. Например, в части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника. Запрещены полеты на одномоторном самолете, популярные у туристов.

Фото: Скалы Довбуша в Ивано-Франковской области (unsplash.com/vladislav-babienko)

В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель нельзя кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах.

области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель нельзя кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. В Тернопольской области нет запрета на посещения лесов, но жечь костры нельзя. Все туристические объекты работают в обычном режиме. Проводится туристическая деятельность на водоемах.

Все туристические объекты Виннитчины работают в обычном режиме. Разрешена туристическая деятельность на водоемах, кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. Ходить в лес запрещено.

работают в обычном режиме. Разрешена туристическая деятельность на водоемах, кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. Ходить в лес запрещено. В Ровенской области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, одна не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, одна не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской. В Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме территорий, которые находятся в 20 километрах от границы Украины с республикой Беларусь и временно оккупированных местностей. Запрещено посещение заповедников области. Водоемы рядом с объектами критической инфраструктуры закрыты, на остальных можно купаться.

разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме территорий, которые находятся в 20 километрах от границы Украины с республикой Беларусь и временно оккупированных местностей. области. Водоемы рядом с объектами критической инфраструктуры закрыты, на остальных можно купаться. В Хмельницкой области все туристические объекты работают в обычном режиме. Посещение лесов разрешено, заезжать можно только на велосипедах, разводить костры запрещено.

Напомним, мы писали, в Чернигове начали восстанавливать самобытную деревянную архитектуру.