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Правила посилюються. Росіян продовжують депортувати з туристичної країни

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Четвер 06 квітня 2023 14:22
Правила посилюються. Росіян продовжують депортувати з туристичної країни Фото: Туристи на Балі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Індонезії продовжує депортувати іноземних туристів, які порушують правила на острові Балі. Із країни видворили вже 20 росіян.

Кількість депортованих іноземців зросла до 72 осіб, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на vnexpress.net.

Днями влада Індонезії депортувала двох іноземних туристів. Один із них – росіянин, який позував напівоголеним для фотографій на горі Агунг, яка на Балі вважається житлом богів. Йому заборонили в'їзд до Індонезії щонайменше на шість місяців.

У березні його затримала поліція після того, як скандальне фото з'явилося у соцмережах. Після цього російського туриста змусили взяти участь у ритуалі очищення перед горою.

Наприкінці минулого тижня індонезійська міграційна служба депортувала австралійку, яка сперечалася з поліцейськими, які зробили їй догану за їзду на мотоциклі без шолома. Її відео також стало вірусним у соцмережах.

Цього року кількість мандрівників, яких депортували з Балі – вже 72 особи. Двадцять із них – росіяни. Ще два тижні тому у міграційній службі називали майже вдвічі менші цифри – до 20 березня було 43 депортації, з них 13 – росіян.

Правила посилюються. Росіян продовжують депортувати з туристичної країни

Фото: На Балі суворі правила для туристів (unsplash.com/niklas-weiss)

Зараз на острові посилюють покарання для іноземців, які не поважають місцеві закони та порушують громадський порядок. Місцеві жителі найбільше скаржаться на росіян, які нелегально працюють – перукарями, інструкторами та гідами.

Днями міністр морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджайтан запропонував запровадити туристичний податок на в'їзд на острів та розглянути питання про обмеження в'їзду туристів із країн, громадяни яких вважаються такими, що порушують громадський порядок на Балі.

Нагадаємо, ми писали, що Аргентина почала видворювати російських туристів.

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