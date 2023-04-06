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Правила ужесточаются. Россиян продолжают депортировать из туристической страны

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Четверг 06 апреля 2023 14:22
Правила ужесточаются. Россиян продолжают депортировать из туристической страны Фото: Туристы на Бали (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Индонезии продолжает депортировать иностранных туристов, которые нарушают правила на острове Бали. Из страны выдворили уже 20 россиян.

Число депортированных иностранцев возросло до 72 человек, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на vnexpress.net.

На днях власти Индонезии депортировали двух иностранных туристов. Один из них – россиянин, который позировал полуобнаженным для фотографий на горе Агунг, которая на Бали считается жилищем богов. Ему запретили въезд в Индонезию минимум на шесть месяцев.

В марте его задержала полиция после того, как скандальное фото появилось в соцсетях. После этого российского туриста заставили принять участие в ритуале очищения перед горой.

В конце прошлой недели индонезийская миграционная служба депортировала австралийку, которая спорила с полицейскими, которые сделали ей выговор за езду на мотоцикле без шлема. Ее видео также стало вирусным в соцсетях.

В этом году число путешественников, которых депортировали с Бали – уже 72 человек. Двадцать из них – россияне. Еще две недели назад в миграционной службе называли почти в два раза меньшие цифры – к 20 марта было 43 депортации, из них 13 – россиян.

Правила ужесточаются. Россиян продолжают депортировать из туристической страны

Фото: На Бали строгие правила для туристов (unsplash.com/niklas-weiss)

Сейчас на острове ужесточаются наказания для иностранцев, которые не уважают местные законы и нарушают общественный порядок. Местные жители больше всего жалуются на россиян, которые нелегально работают – парикмахерами, инструкторами и гидами.

На днях министр морских дел и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан предложил ввести туристический налог на въезд на остров и рассмотреть вопрос об ограничении въезда туристов из стран, граждане которых считаются нарушающими общественный порядок на Бали.

Напомним, мы писали, что Аргентина начала выдворять российских туристов.

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