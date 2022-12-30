Позитивний баланс. У Польщі оцінили результати прийому українських біженців

В Польщі підрахували витрати на українських біженців та їхній вклад в економіку країни за останні 10 місяців.

Прибуття наших співгромадян оцінюють украй позитивно, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента Польського фонду розвитку Бартоша Марчука.

Скільки в Польщі українських біженців та хто вони

Зараз у Польщі проживають приблизно 2,3 млн українців, з них 950 тисяч – біженці. Вони становлять 2,5% від загального числа населення країни.

При цьому 90% біженців від війни в Україні, які перебувають в Польщі – жінки з дітьми.

"Вони молоді, лише 6% жінок – похилого віку", – написав експерт.

Очікується, що біженці посприяють "омолодженню" населення Польщі, яка бореться із демографічною проблемою.

Втікачі від війни в Україні досить рівномірно розселені по Польщі.

Фото: Українські біженці – жінки з дітьми (gettyimages.com)

Допомога українцям у Польщі сягнула рекордних сум

В цьому році підтримка України та біженців в Польщі досягла 35-40 млрд злотих. З державного бюджету витрачено 6 млрд злотих, від органів місцевого самоврядування та неурядових організацій – близько 10 млрд злотих. Ще 10 млрд злотих – приватна допомога поляків.

Виплати у 500 злотих на місяць призначили 328 тис. дітей, родинний опікунський капітал отримує 12 тисяч людей, 35 тисячам призначили сімейну допомогу. Водночас понад 1 мільйон людей отримали спеціальну пільгу у розмірі 300 злотих на старт.

191 тисяча дітей з України навчається у школах (65% усіх цього віку, решта, ймовірно, дистанційно), 43 тисячі – у дитячих садках (половина цього віку).

"Система, створена урядом (спочатку допомога, потім – робота) – працює добре", – додав Бартош Марчук.

Місцева влада платить 800 злотих на місяць за учня. Лише субсидії становлять 150 млн злотих/місяць, окремо є витрати на дитсадки, соціальну та медичну допомогу. Щомісяця українці обходяться бюджету Польщі 1 млрд злотих.

Фото: Допомога українцям від поляків (gettyimages.com)

"Біженці дуже активні на ринку праці" – експерт

Фахівці підрахували, що приблизно 60-70% біженців вже працюють – це приблизно 320 тисяч із 450 тисяч працездатного віку.

"Дуже високий рівень зайнятості. Можна підрахувати, що в 2022 році з податків і внесків із зарплат біженців бюджет отримав близько 4 мільярдів злотих, а в 2023 році він отримає близько 6 млрд злотих", – написав Марчук.

Він додав, що у 2023 році баланс перебування біженців у країні буде позитивним (з урахуванням витрат/надходжень).

"Вони дуже активні на ринку праці, заробляють на своє утримання", – зазначив експерт.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Польщі скасовують статус UKR.