Поїздки без санкцій. Росіяни лідирують за кількістю туристів у популярній курортній країні

Російські мандрівники лідирують за кількістю туристів, які прибувають на Шрі-Ланку у зимовий сезон 2022 року.

Шрі-Ланка, як і Таїланд, не вводила жодних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну та терор проти громадян нашої країни. Острівна країна в Індійському океані переживає серйозну економічну кризу і готова отримувати вигоду від приїздів росіян.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Economynext.

З 1 по 24 листопада Шрі-Ланка прийняла 45560 туристів, у тому числі 11041 відпочивальників з Росії.

“Основна частина йде з Росії та прямує на південь — Ахангама, Велігама, аж до Матари, Тангалле, Унаватуни. Цей район переповнений”, — сказала Пріянта Фернандо, голова Управління розвитку туризму Шрі-Ланки.

Вона зазначила, що в країну їде в основному середній клас, і що "замовлення з Росії дуже добрі". На Шрі-Ланці сподівалися залучити мандрівників із Європи та Америки у зимовий сезон. Але європейські ринки переживають енергетичну кризу та високу інфляцію, додала глава Управління.

Фото: Храм Ісурумунія, Шрі-Ланка (unsplash.com)

“У європейців зараз свої проблеми. Також у нас була проблема на німецькому ринку, яка зараз вирішується”, — заявила керівник відомства.

Чиновники сподіваються, що на Шрі-Ланку до кінця місяця прибуде близько 55 000 туристів, а в грудні кількість прибутків може збільшитись ще більше. Там розраховували, що приймуть 800 тисяч туристів протягом усього року. З РФ на Шрі-Ланку літає "Аерофлот" та кілька інших авіакомпаній.

"Це означає, що кількість туристів, які прибувають протягом місяця з листопада до квітня, буде швидко збільшуватися", — йдеться в публікації.

Тим часом ще одна країна охоче приймає туристів із Росії, попри війну в Україні.

Також всупереч санкціям на гостей із Росії чекають в Іспанії.