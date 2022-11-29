Наплив туристів з РФ. Ще одна країна чекає громадян з країни-окупанта на відпочинок

Таїланд все ще хоче приймати російських туристів – і прямі рейси дозволяють їм легко дістатися до Пхукета.

Російські туристи стікаються на Пхукет – найбільший острів Таїланду – після відновлення прямих рейсів з Росії в кінці жовтня. Кількість туристів з РФ після вторгнення Росії в Україну впала, оскільки західні санкції зменшили туристичні можливості, але росіяни масово повертаються на Пхукет.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Авіакомпанії з РФ активно розвивають рейси до Таїланду

За даними місцевих ЗМІ Таїланду, у перші 10 днів листопада росіяни становили найбільшу групу туристів на Пхукеті (18 370 із 75 247 міжнародних прибуттів). Президент Асоціації тайських туристичних агентів Сісдівахр Чівараттанапорн заявив тайській газеті, що туроператори на Пхукеті не були готові до раптового напливу туристів.

Першим прямим рейсом з Москви в Таїланд з початку повномасштабної війни 24 лютого став чартерний рейс авіакомпанії "Ікар". Літак прибув на Пхукет 30 жовтня. Його зустрів був персоналом аеропорту, і там буквально "раділи поверненню російського туризму".

Цього ж дня російська державна авіакомпанія "Аерофлот" відновила прямі рейси до Таїланду, Індії та Мальдівських островів.

Фото: Таїланд дотримується нейтральної позиції щодо війни Росії проти України (wikipedia.org/Pete Stewart)

Пхукет надзвичайно залежить від туризму. До пандемії туристична індустрія становила близько 80% економіки острова та забезпечувала понад 300 000 робочих місць. Багато з цих туристів приїжджають з Росії, але їх кількість різко скоротилася після вторгнення Росії в Україну.

У січні на Пхукет прибули 24 тисячі російських туристів. З травня по вересень після вторгнення Росії в Україну ці цифри впали до 3200-4200 на місяць. Зараз там приймають росіян, не дивлячись на те, що західні демократії підтримують обмеження проти туристів з РФ.

Міжнародні рейси з Росії були призупинені в усі країни ЄС: санкції змусили російські авіакомпанії боротися за інші напрямки. Тепер російські авіакомпанії швидко розширюють свої маршрути до Таїланду. Аерофлот відкриває рейси на Пхукет із далекосхідного міста Владивосток, а авіакомпанія Siberia Airlines перевозитиме пасажирів з Іркутська, міста середнього розміру в Сибіру.

Таїланд дотримується нейтральної позиції щодо триваючої війни Росії проти України. Він не брав участі в жодних заборонах чи санкціях щодо громадян Росії та спрощує для них отримання віз. Країна планує прийняти 1 мільйон російських туристів у 2022 році.

За різними прогнозами, це число досягне піку взимку, оскільки росіяни змінюють холод на тропічні пляжі.

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