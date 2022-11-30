ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поїздки без санкцій. Росіяни лідирують за кількістю туристів у популярній курортній країні

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 17:16
Поїздки без санкцій. Росіяни лідирують за кількістю туристів у популярній курортній країні Фото: Туристи у національному парку Шрі-Ланки (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Російські мандрівники лідирують за кількістю туристів, які прибувають на Шрі-Ланку у зимовий сезон 2022 року.

Шрі-Ланка, як і Таїланд, не вводила жодних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну та терор проти громадян нашої країни. Острівна країна в Індійському океані переживає серйозну економічну кризу і готова отримувати вигоду від приїздів росіян.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Economynext.

З 1 по 24 листопада Шрі-Ланка прийняла 45560 туристів, у тому числі 11041 відпочивальників з Росії.

“Основна частина йде з Росії та прямує на південь — Ахангама, Велігама, аж до Матари, Тангалле, Унаватуни. Цей район переповнений”, — сказала Пріянта Фернандо, голова Управління розвитку туризму Шрі-Ланки.

Вона зазначила, що в країну їде в основному середній клас, і що "замовлення з Росії дуже добрі". На Шрі-Ланці сподівалися залучити мандрівників із Європи та Америки у зимовий сезон. Але європейські ринки переживають енергетичну кризу та високу інфляцію, додала глава Управління.

Поїздки без санкцій. Росіяни лідирують за кількістю туристів у популярній курортній країні

Фото: Храм Ісурумунія, Шрі-Ланка (unsplash.com)

“У європейців зараз свої проблеми. Також у нас була проблема на німецькому ринку, яка зараз вирішується”, — заявила керівник відомства.

Чиновники сподіваються, що на Шрі-Ланку до кінця місяця прибуде близько 55 000 туристів, а в грудні кількість прибутків може збільшитись ще більше. Там розраховували, що приймуть 800 тисяч туристів протягом усього року. З РФ на Шрі-Ланку літає "Аерофлот" та кілька інших авіакомпаній.

"Це означає, що кількість туристів, які прибувають протягом місяця з листопада до квітня, буде швидко збільшуватися", — йдеться в публікації.

Тим часом ще одна країна охоче приймає туристів із Росії, попри війну в Україні.

Також всупереч санкціям на гостей із Росії чекають в Іспанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії Туризм Шри-Ланка
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бізнес та продавати послуги за кордон: що для цього треба українцям
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору