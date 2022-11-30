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Поездки без санкций. Россияне лидируют по числу туристов в популярной курортной стране

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Среда 30 ноября 2022 17:16
Поездки без санкций. Россияне лидируют по числу туристов в популярной курортной стране Фото: Туристы в национальном парке Шри-Ланки (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Российские путешественники лидируют по количеству туристов, прибывающих на Шри-Ланку в зимний сезон 2022 года.

Шри-Ланка, как и Таиланд, не вводила никаких санкций против России из-за ее вторжения в Украину и террора против граждан нашей страны. Островная страна в Индийском океане переживает серьезный экономический кризис и готова получать выгоду от приездов россиян.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Economynext.

С 1 по 24 ноября Шри-Ланка приняла 45 560 туристов, в том числе 11 041 отдыхающих из России.

“Основная часть идет из России и направляется на юг — Ахангама, Велигама, вплоть до Матары, Тангалле, Унаватуны. Этот район переполнен”, — сказала Приянта Фернандо, председатель Управления по развитию туризма Шри-Ланки.

Она отметила, что в страну едет в основном средний класс, и что “заказы из России очень хороши”. На Шри-Ланке надеялись привлечь путешественников из Европы и Америки в зимний сезон. Но европейские рынки переживают энергетический кризис и высокую инфляцию, добавила глава Управления.

Поездки без санкций. Россияне лидируют по числу туристов в популярной курортной стране

Фото: Храм Исурумуния, Шри-Ланка (unsplash.com)

“У европейцев сейчас свои проблемы. Также у нас была проблема на немецком рынке, которая в данный момент решается”, — заявила руководитель ведомства.

Чиновники надеются, что на Шри-Ланку к концу месяца прибудет около 55 000 туристов, а в декабре количество прибытий может увеличиться еще больше. Там рассчитывали, что примут 800 000 туристов в течение всего года. Из РФ на Шри-Ланку летает “Аэрофлот” и несколько других авиакомпаний.

“Это означает, что количество туристов, прибывающих в течение месяца с ноября по апрель, будет быстро увеличиваться”, — говорится в публикации.

Между тем, еще одна страна охотно принимает туристов из России, несмотря на войну в Украине.

Также вопреки санкциям гостей из России ждут в Испании.

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