"Пойдет на пользу". Еще одна страна заявила, что ждет российских туристов

Авиакомпании из РФ готовятся восстановить полеты в Таиланд
Еще одна страна ждет туристов из России, несмотря на введенные санкции против РФ и войны, которую она ведет в Украине. Власти Таиланда заявили, что ожидают больше российских туристов в преддверии зимнего сезона в Европе.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Pattayamail.com.
Данные Управления по туризму Таиланда (TAT) показывают, что королевство приняло 3,12 миллиона иностранных туристов за первые семь месяцев 2022 года, в том числе более 76 000 посетителей из России. Теперь там надеются привлечь от 7 до 10 миллионов туристов к концу 2022 года.
"После того как российская национальная авиакомпания "Аэрофлот" в марте приостановила рейсы из Москвы в Пхукет из-за начала войны (России против Украины - ред.), что привело к санкциям Европейского Союза против России, в том числе авиационным, авиакомпания намерена возобновить ежедневные прямые рейсы из Москвы на Пхукет с 30 октября 2022 года", — говорится в сообщении.
ГлаваТАТ Ютасак Супасорн заявил, что другие российские авиакомпании, вероятно, также возобновят полеты в Таиланд. Это случится после того, как в страну начнет летать "Аэрофлот".
Фото: В Таиланде все еще надеются на туристов из РФ, несмотря на войну в Украине (unsplash.com)
Он добавил, что возобновление полетов в преддверии зимнего сезона в Европе "пойдет на пользу тайскому туризму, поскольку российские туристы предпочитают посещать более теплые страны".
Демократические страны ввели санкции против агрессора, однако остаются те, кто не присоединился к ограничениям и сотрудничает с оккупантами. Часто это касается стран, куда до полномасштабного вторжения РФ в Украину ориентировались на туристов из России, напомнили в Государственном агентстве развития туризма Украины.
"Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира, а россияне, которые массово словом и налогам поддерживают агрессию против нашей страны, заслуживают перелеты исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте", — говорят в ведомстве.
Там добавили: Евросоюз, США и Канада закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов. Сервисы бронирования Booking.com, Airbnb и Expedia прекратили работу в стране-агрессоре. Всемирная туристическая организация (UNWTO) в начале марта созвала внеочередное заседание Исполнительного совета и приостановила членство РФ в UNWTO. Однако остались те, которые решили, что санкции можно игнорировать", — говорят в Гостуризме.
Напомним, мы писали, какие мировые авиакомпании до сих пор летают в Россию. Таких оказалось около 30.
Также авиаэксперт заявил, что авиационные санкции против РФ сбавляют темп. "Аэрофлот" запускает рейсы в страны, где не арестуют их самолеты.