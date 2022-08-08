"Піде на користь". Ще одна країна заявила, що чекає російських туристів

Авіакомпанії з РФ готуються відновити польоти до Таїланду

Ще одна країна чекає туристів з Росії, попри введені санкції проти РФ і війни, яку вона веде в Україні. Влада Таїланду заявила, що очікує більше російських туристів напередодні зимового сезону в Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Pattayamail.com.

Російські авіакомпанії знову готуються літати до Таїланду

Дані Управління з туризму Таїланду (TAT) показують, що королівство прийняло 3,12 мільйона іноземних туристів за перші сім місяців 2022 року, в тому числі понад 76 000 відвідувачів з Росії. Тепер там сподіваються залучити від 7 до 10 мільйонів туристів до кінця 2022 року.

"Після того як російська національна авіакомпанія "Аерофлот" в березні призупинила рейси з Москви в Пхукет через початок війни (Росії проти України - ред.), що призвело до санкцій Європейського Союзу проти Росії, в тому числі авіаційним, авіакомпанія має намір відновити щоденні прямі рейси з Москви на Пхукет з 30 жовтня 2022 року", — йдеться у повідомленні.

ГлаваТАТ Ютасак Супасорн заявив, що інші російські авіакомпанії, ймовірно, також відновлять польоти до Таїланду. Це трапиться після того, як в країну почне літати "Аерофлот".

Фото: У Таїланді все ще сподіваються на туристів з РФ, попри війну в Україні (unsplash.com)

Він додав, що відновлення польотів напередодні зимового сезону в Європі "піде на користь тайському туризму, оскільки російські туристи прагнуть відвідувати більш теплі країни".

"Агресор повинен відчути на собі презирство всього світу"

Демократичні країни ввели санкції проти агресора, проте залишаються ті, хто не приєднався до обмежень і співпрацює з окупантами. Часто це стосується країн, куди до повномасштабного вторгнення РФ в Україну орієнтувалися на туристів з Росії, нагадали в Державному агентстві розвитку туризму України.

"Агресор повинен відчути на собі презирство всього світу, а росіяни, які масово словом і податками підтримують агресію проти нашої країни, заслуговують перельоти виключно за маршрутом Москва-Магадан з короткою зупинкою у Воркуті", — кажуть у відомстві.

Там додали: Євросоюз, США і Канада закрили свої повітряні простори для російських літаків. Сервіси бронювання Booking.com, Airbnb і Expedia припинили роботу в країні-агресорі. Всесвітня туристична організація (UNWTO) на початку березня скликала позачергове засідання Виконавчої Ради та призупинила членство РФ в UNWTO. Однак залишилися ті, які вирішили, що санкції можна ігнорувати", — кажуть у Держтуризмі.

Нагадаємо, ми писали, які світові авіакомпанії досі літають до Росії. Таких виявилося близько 30.

Також авіаексперт заявив, що авіаційні санкції проти РФ зменшують темп. "Аерофлот" запускає рейси до країн, де не заарештують їхні літаки.