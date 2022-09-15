Поворотная точка в истории. В Украине создадут маршруты памяти войны

Стратегию посещения локаций будут разрабатывать совместно с местными общинами

В Украине создадут места памяти войны 2022 года. В маршруты для посещения туристами предлагают включить места, которые связаны с преступлениями россиян и героическим сопротивлением украинцев.

Каким должен быть новый вид туризма, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.

Локации вызывают интерес у иностранных туристов и украинских туроператоров

Посещение локаций, находившихся в оккупации, вызывает интерес у международных и отечественных туроператоров, а также иностранных туристов, отмечают в ГАРТ. В связи с этим в ведомстве решили разработать стратегию по увековечиванию памяти об украинских героях и жертвах российских преступлений.

Фото: Круглый стол по увековечиванию мест памяти (предоставлено РБК-Украина)

Государство должно приложить значительные усилия для увековечения памяти об украинских героях и жертвах российских зверств, надлежащей популяризации истории независимой Украины, ее государства и сопротивления, формирования целостного исторического мировоззрения относительно событий войны за свободу, считают в ГАРТ.

"Наша основная задача - создать профессиональную площадку для обсуждения, которая должна стать полем совместного поиска и предложений. Отдельным вопросом, заслуживающим особого внимания, должно стать недопущение на таких объектах случаев чрезмерного туризма и десакрализации жертвы, принесенной украинцами ради победы", – сказала руководительница ГАРТ Марьяна Олеськив во время круглого стола 14 сентября.

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Украина переживает опыт, который не переживала ни одна европейская страна со времен Второй мировой войны.

"Российская агрессия против нашего государства - поворотная точка в истории не только Украины, но и человечества. Война еще продолжается, но уже сейчас необходимо сформировать культуру посещения мест памяти о преступлениях рф в Украине, учитывая при этом общественное мнение и мировой опыт", - отмечают в ведомстве.

К поддержанию памяти, кроме экспертов, следует привлекать местные общины, считает заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева. Это нужно, чтобы местные жители донесли свое видение по оформлению локаций, связанных с военной агрессией России в Украине.

Фото: К стратегии посещения будут привлекать общины (gettyimages.com)

Впрочем, существует опасность, что новые смыслы будут вложены в старые советские шаблоны, замечает заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

"Если мы говорим о маршрутах, то они должны содержать как места, связанные с преступлением, так и места, связанные с героическим сопротивлением украинцев", - отметил он.

Кроме представителей государства к обсуждению концепции посещения мест памяти, связанных с военной агрессией России в Украине присоединились общественные деятели: куратор платформы культуры памяти "Прошлое/Будущее/Искусство" Оксана Довгополова, руководитель архитектурной мастерской Вячеслав Балбек, соучредитель общественной организации "Музей современного искусства", советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина.

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