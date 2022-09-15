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Поворотная точка в истории. В Украине создадут маршруты памяти войны

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Четверг 15 сентября 2022 14:52
Поворотная точка в истории. В Украине создадут маршруты памяти войны Фото: Чернигов после обстрелов (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Стратегию посещения локаций будут разрабатывать совместно с местными общинами

В Украине создадут места памяти войны 2022 года. В маршруты для посещения туристами предлагают включить места, которые связаны с преступлениями россиян и героическим сопротивлением украинцев.

Каким должен быть новый вид туризма, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.

Локации вызывают интерес у иностранных туристов и украинских туроператоров

Посещение локаций, находившихся в оккупации, вызывает интерес у международных и отечественных туроператоров, а также иностранных туристов, отмечают в ГАРТ. В связи с этим в ведомстве решили разработать стратегию по увековечиванию памяти об украинских героях и жертвах российских преступлений.

Поворотная точка в истории. В Украине создадут маршруты памяти войны

Фото: Круглый стол по увековечиванию мест памяти (предоставлено РБК-Украина)

Государство должно приложить значительные усилия для увековечения памяти об украинских героях и жертвах российских зверств, надлежащей популяризации истории независимой Украины, ее государства и сопротивления, формирования целостного исторического мировоззрения относительно событий войны за свободу, считают в ГАРТ.

"Наша основная задача - создать профессиональную площадку для обсуждения, которая должна стать полем совместного поиска и предложений. Отдельным вопросом, заслуживающим особого внимания, должно стать недопущение на таких объектах случаев чрезмерного туризма и десакрализации жертвы, принесенной украинцами ради победы", – сказала руководительница ГАРТ Марьяна Олеськив во время круглого стола 14 сентября.

Каким должен быть "военный" туризм после деоккупации

Украина переживает опыт, который не переживала ни одна европейская страна со времен Второй мировой войны.

"Российская агрессия против нашего государства - поворотная точка в истории не только Украины, но и человечества. Война еще продолжается, но уже сейчас необходимо сформировать культуру посещения мест памяти о преступлениях рф в Украине, учитывая при этом общественное мнение и мировой опыт", - отмечают в ведомстве.

К поддержанию памяти, кроме экспертов, следует привлекать местные общины, считает заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева. Это нужно, чтобы местные жители донесли свое видение по оформлению локаций, связанных с военной агрессией России в Украине.

Поворотная точка в истории. В Украине создадут маршруты памяти войны

Фото: К стратегии посещения будут привлекать общины (gettyimages.com)

Впрочем, существует опасность, что новые смыслы будут вложены в старые советские шаблоны, замечает заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

"Если мы говорим о маршрутах, то они должны содержать как места, связанные с преступлением, так и места, связанные с героическим сопротивлением украинцев", - отметил он.

Кроме представителей государства к обсуждению концепции посещения мест памяти, связанных с военной агрессией России в Украине присоединились общественные деятели: куратор платформы культуры памяти "Прошлое/Будущее/Искусство" Оксана Довгополова, руководитель архитектурной мастерской Вячеслав Балбек, соучредитель общественной организации "Музей современного искусства", советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина.

Напомним, мы писали, как пережили лето в оккупации курорты Азовского моря.

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