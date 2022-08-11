"Повезло, что осталась работа в Украине". Какие выплаты получают беженцы во Франции

Во Франции оказывают финансовую помощь украинцам, которые спасаются от войны. В частности, это делает Фонд помощи семьям (CAF).

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, кто может претендовать на такую помощь, а также подает историю украинки, которая выехала во Францию, но не оформляла статус временной защиты.

Компенсация аренды жилья

Французский Фонд помощи семьям (CAF) оказывает украинским беженцам финансовую помощь. Украинцы, которые уехали во Францию и оформили там временную защиту, могут получить деньги на аренду жилья или на обучение детей.

CAF возвращает часть потраченных на аренду денег украинским семьям, снимающим жилье во Франции. Субсидию на жилье можно получать в течение всего срока проживания. Обычно деньги перечисляют напрямую владельцу жилья, а разницу арендатор платит самостоятельно.

Сумма выплат зависит от цены за аренду жилья, площади и типа квартиры или комнаты, количества и возраста людей, которые там проживают, семейного положения беженцев, заработной платы арендатора.

Рассчитать приблизительную сумму финансовых выплат, которые вам полагаются, можно на сайте CAF. Там нужно внести данные о вашем финансовом положении и жилье, которое вы арендуете. В службе определят, можете ли вы рассчитывать на финансовую помощь и в каком размере. Если да, то нужно сделать онлайн запрос для получения помощи и создать аккаунт на сайте фонда.

Чтобы заполнить профиль, надо подготовить такие документы:

декларацию о доходах членов семьи и уплате налогов за последний год

справки об аренде, составе семьи

банковские реквизиты

копию разрешения на временную защиту во Франции

Фото: Во Франции украинцам компенсируют затраты на жилье и еду (Getty Images)

"Очень соскучились по Украине, планируем свое будущее дома"

Впрочем, есть случаи, когда беженцы не получают во Франции выплат. Чаще всего это те, кто уже нашел жилье сам или поселился у друзей, кто не оформлял статуса временной защиты и находится во Франции по "обычному" безвизу.

Ежемесячную выплату на жилье и еду могут не получить и те, у кого осталась дистанционная работа в Украине: многие такие случаи касаются высокооплачиваемых специальностей и если дети беженцев уже достигли 21 года - с этого возраста выплаты на детей не предоставляют.

"Я не оформляла выплаты, поскольку не подавалась на статус временной защиты в стране. Я переехала с дочкой во Францию в начале лета, но уже вскоре хочу вернуться домой", — рассказывает РБК-Украина киевлянка Светлана Литвинская.

По ее словам, она не увольнялась с работы, оставив за собой место в финансовой компании, где работает шесть лет. Женщина уверяет, что с работой ей повезло: был выбор – оставаться на полный день или взять себе 60% занятости дистанционно. Решила выбрать второй вариант.

Фото: Многие украинцы во Франции находят жилье самостоятельно, размещаясь у друзей или родственников (Getty Images)

"Мне реально повезло, что осталась хорошая работа в Украине. И был выбор – хотя бы ее часть можно делать откуда угодно. В самом начале войны, когда оккупанты подошли к Киеву, мы с дочкой выехали к родственникам на Закарпатье, там немного пересидели. Где-то через месяц туда же приехали их друзья из оккупированных территорий, как-то чудом выбрались.

Мы решили людей не стеснять и выехать. А мне как раз написала подруга из Нормандии (регион на северо-западе Франции – ред.). Мол, приезжай, поживешь тут. В любом регионе Украины сейчас не может быть безопасно. Там нам с дочкой дали отдельную комнату. Она снимает квартиру на окраине Руана", — вспоминает она.

Дочь Светланы хотела устроиться официанткой в местное кафе, но ей сказали, что нужно оформлять временной защиты. Семья изначально планировала вскоре вернуться, поэтому выплат не оформляли.

"Пока находимся тут по безвизу (украинцам можно находиться в странах Шенгена 90 дней в течение 180 дней). Планируем вернуться к осени: очень соскучились по Киеву и Украине, планируем свое будущее дома. Ну и дочке надо вернуться к учебе", - говорит она.

Сколько платят на содержание детей во Франции

CAF поддерживает семьи украинцев с двумя детьми и более могут претендовать на ежемесячную денежную помощь. Там обещают возместить расходы на обучение и содержание детей до 20 лет. Например, расходы на учебу, питание, одежду, детский отдых.

Сумма пособия на детей зависит от финансового положения семьи, количества детей и их возраста. К примеру, для родителей с низким уровнем доходов эта сумма в месяц составляет:

134 евро на двоих детей;

307 евро на троих детей;

479 евро на четырех детей;

172 евро за еще одного ребенка.

Фото: В стране выплачивают 134 евро на двоих детей в семье (Getty Images)

Вычислить сумму пособия можно в калькуляторе Paje. А подать заявку на помощь можно онлайн на сайте CAF. Для заполнения требуются следующие документы:

открытый счет в банке, копия документа о статусе временной защиты, копия паспорта, паспортов или свидетельства о рождении детей, право на состояние семейных льгот и жилищной помощи, право на доходы за 2021 год

О выплатах и работе Фонда семейной помощи можно детальнее узнать на сайте организации.

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