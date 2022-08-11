"Пощастило, що залишилася робота в Україні". Які виплати отримують біженці у Франції

У Франції надають фінансову допомогу українцям, які рятуються від війни. Зокрема, це робить фонд допомоги сім'ям (CAF).

TRAVEL РБК-Україна розповідає, хто може претендувати на таку допомогу, а також подає історію українки, яка виїхала до Франції, але не оформлювала статус тимчасового захисту.

Компенсація оренди житла

Французький фонд допомоги сім'ям (CAF) надає українським біженцям фінансову допомогу. Українці, які виїхали до Франції та оформили там тимчасовий захист, можуть отримати гроші на оренду житла або на навчання дітей.

CAF повертає частину витрачених на оренду грошей українським сім'ям, які винаймають житло у Франції. Субсидію на житло можна отримувати протягом усього терміну проживання. Зазвичай гроші перераховують безпосередньо власнику житла, а різницю орендар платить самостійно.

Сума виплат залежить від ціни за оренду житла, площі і типу квартири або кімнати, кількості й віку людей, які там проживають, сімейного стану біженців, заробітної плати орендаря.

Розрахувати приблизну суму фінансових виплат, які вам можуть платити, можна на сайті CAF. Там потрібно внести дані про ваше фінансове становище і житло, яке ви орендуєте. У службі визначать, чи можете ви розраховувати на фінансову допомогу і в якому розмірі. Якщо так, то потрібно зробити онлайн запит для отримання допомоги та створити акаунт на сайті фонд.

Щоб заповнити профіль, треба підготувати такі документи:

декларацію про доходи членів сім'ї та сплату податків за останній рік

довідки про оренду, склад сім'ї

банківські реквізити

копію дозволу на тимчасовий захист у Франції

Фото: У Франції українцям компенсують витрати на житло та їжу (Getty Images)

"Дуже скучили за Україною, плануємо своє майбутнє вдома"

Втім, є випадки, коли біженці не отримують у Франції виплат. Найчастіше це ті, хто вже знайшов житло сам або оселився у друзів, хто не оформляв статусу тимчасового захисту і знаходиться у Франції по "звичайному" безвізу.

Щомісячну виплату на житло та їжу можуть не отримати й ті, у кого залишилася дистанційна робота в Україні: багато таких випадків стосуються високооплачуваних спеціальностей і якщо діти біженців вже досягли 21 року - з цього віку виплати на дітей не надають.

"Я не оформляла виплати, оскільки не подавалася на статус тимчасового захисту в країні. Я переїхала з донькою до Франції на початку літа, але вже незабаром хочу повернутися додому", — розповідає РБК-Україна киянка Світлана Литвинська.

За її словами, вона не звільнялася з роботи, залишивши за собою місце у фінансовій компанії, де працює шість років. Жінка запевняє, що з роботою їй пощастило: був вибір – залишатися на повний день або взяти собі 60% зайнятості дистанційно. Вирішила вибрати другий варіант.

Фото: Багато українців у Франції знаходять житло самостійно, розміщуючись у друзів або родичів (Getty Images)

"Мені реально пощастило, що залишилася хороша робота в Україні. І був вибір - хоча б її частину можна робити звідки завгодно. На самому початку війни, коли окупанти підійшли до Києва, ми з донькою виїхали до родичів на Закарпаття, там трохи пересиділи. Десь через місяць туди ж приїхали їхні друзі з окупованих територій, якось дивом вибралися.

Ми вирішили людей не обмежувати й виїхати. А мені якраз написала подруга з Нормандії (регіон на північному заході Франції - ред.). Мовляв, приїжджай, поживеш тут. У будь-якому регіоні України зараз не може бути безпечно. Там нам з донькою дали окрему кімнату. Вона винаймає квартиру на околиці Руана", - згадує вона.

Дочка Світлани хотіла влаштуватися офіціанткою в місцеве кафе, але їй сказали, що потрібно оформляти тимчасовий захист. Сім'я планує незабаром повернутися, тому виплат не оформляли.

"Поки перебуваємо тут по безвізу (українцям можна перебувати в країнах Шенгену 90 днів протягом 180 днів). Плануємо повернутися до осені: дуже скучили за Києвом та Україною, плануємо своє майбутнє вдома. Ну і доньці треба повернутися до навчання", - каже вона.

Скільки платять на утримання дітей у Франції

CAF підтримує сім'ї українців з двома дітьми й більше можуть претендувати на щомісячну грошову допомогу. Там обіцяють відшкодувати витрати на навчання та утримання дітей до 20 років. Наприклад, витрати на навчання, харчування, одяг, дитячий відпочинок.

Сума допомоги на дітей залежить від фінансового становища сім'ї, кількості дітей та їх віку. Наприклад, для батьків з низьким рівнем доходів ця сума в місяць становить:

134 євро на двох дітей;

307 євро на трьох дітей;

479 євро на чотирьох дітей;

172 євро за ще одну дитину.

Фото: В країні виплачують 134 євро на двох дітей у сім'ї (Getty Images)

Обчислити суму допомоги можна в калькулятор Paje. А подати заявку на допомогу можна онлайн на сайті CAF. Для заповнення потрібні наступні документи:

відкритий рахунок у банку, копія документа про статус тимчасового захисту, копія паспорта, паспортів або свідоцтва про народження дітей, право на стан сімейних пільг та житлової допомоги, право на доходи за 2021 рік

Про виплати та роботу Фонду сімейної допомоги можна детальніше дізнатися на сайті організації.

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