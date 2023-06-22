Повернення додому. Що треба зробити біженцям при виїзді із Чехії

Чехія надала тимчасовий захист понад пів мільйона українців, але у країні залишаються 346 тисяч українських біженців. Значна частина втікачів від війни повернулися додому.

Які обов'язкові кроки при виїзді з Чехії назовсім, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Закриття візи тимчасового захисту: у яких випадках обов'язкове

При виїзді із Чехії назавжди можна відмовитися від тимчасового захисту. Але при поверненні в Україну це робити не обовязково.

Незакрита віза дасть право повернутися у Чехію без перешкод, якщо треба буде рятуватися знову. Термін перебування в Україні при цьому не обмежений. Але юристи радять дотримуватися "вікна" до 90 днів.

Відмовитися від захисту можна:

з біометричним паспортом – у Крайовому центрі допомоги Україні;

без біометричного паспорта – у Департаменті притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ.

із території України – у відділі посольства Чехії в Києві або у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові.

Треба припинити медичне страхування і сплатити борги

Перед виїздом із країни слід повідомити страхову компанію – у відділеннях або електронною поштою, або через онлайн-форму.

З наступного дня після від’їзду в Україну державне медичне страхування припиниться через довгострокове перебування в Україні, а саме – до повернення в Чехію та реєстрації у VZP Чеської Республіки. Протягом цього строку обов’язок сплачувати страхові внески припиняється і немає права на відшкодування медичних послуг із фондів державного медичного страхування, йдеться на сайті страхової компанії VZP.

Варто уточнити, чи немає боргу перед страховою компанією, бо може нараховуватися пеня і може бути накладений штраф.

Фото: Реєстрація українських біженців (gettyimages.com)

Біженцям необхідно закрити банківські рахунки

Більшість українців у Чехії відкрили банківські рахунки, щоб отримувати державні виплати чи зарплату.

Перед виїздом слід переконатися, що на рахунках не залишилося грошей. Варто взяти виписку зі звітом про поточний рахунок, щоб мати довідку з датою звернення.

Документи зі школи і сертифікат про навчання

Якщо під час перебування у Чехії дитина відвідувала місцеву школу, необхідно взяти документ, який підтверджує це навчання. Це варто зробити для подальшого визнання навчання в Україні або іншій країні.

Бланк сертифікату про навчання можна завантажити на сайті edu.cz.

Необхідно повернути шкільне майно та сплатити борги – наприклад, за загублені підручники чи харчування.

Довідка про роботу в Чехії – для працевлаштування та пенсії

При звільненні у чеського роботодавця слід взяти документ, який би підтверджував роботу за кордоном.

Угода між Україною та Чехією передбачає пропорційну виплату пенсій обох країн за відпрацьовані терміни.

Також необхідно заповнити податкову декларацію, якщо людина працювала ич вела підприємницьку діяльність. Про зміну адреси слід повідомити податковому менеджеру.

Які ще зобов'язання треба закрити

Українці, які залишають Чехію, мають розрахуватися із мобільним оператором згідно з тарифами.

Також слід закрити зобов'язання із власником житла, яке орендували. Варто сплатити заборгованість та вирішити спірні питання.

Біженцям також рекомендують зібрати усі можливі документи, які отримали у Чехії – від медичних довідок до посвідчень і сертифікатів.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі розповіли, за яких умов повернуться додому.

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