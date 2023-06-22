Возвращение домой. Что нужно сделать беженцам при выезде из Чехии

Чехия предоставила временную защиту более полумиллиону украинцев, но в стране остаются 346 тысяч украинских беженцев. Значительная часть бежавших от войны вернулись домой.

Какие обязательные шаги при выезде из Чехии насовсем, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz

Закрытие визы временной защиты: в каких случаях обязательно

При выезде из Чехии можно отказаться от временной защиты. Но при возвращении в Украину это делать не обязательно.

Незакрытая виза даст право вернуться в Чехию без проблем, если нужно будет спасаться снова. Срок пребывания в Украине при этом не ограничен. Но юристы советуют придерживаться "окна" до 90 дней.

Отказаться от защиты можно:

с биометрическим паспортом – в Краевом центре помощи Украине;

без биометрического паспорта – в Департаменте убежища и миграционной политике Министерства внутренних дел.

с территории Украины – в отделе посольства Чехии в Киеве или Генеральном консульстве Чешской Республики во Львове.

Нужно прекратить медицинское страхование и уплатить долги

Перед выездом из страны следует уведомить страховую компанию – в отделениях или по электронной почте, или через онлайн-форму.

Со следующего дня после отъезда в Украину государственное медицинское страхование прекратится из-за долгосрочного пребывания в Украине, а именно до возвращения в Чехию и регистрации в VZP Чешской Республики. В течение этого срока обязанность платить страховые взносы прекращается и нет права на возмещение медицинских услуг из фондов государственного медицинского страхования, говорится на сайте страховой компании VZP.

Следует уточнить, нет ли долга перед страховой компанией, потому что может начисляться пеня и может быть наложен штраф.

Фото: Регистрация украинских беженцев (gettyimages.com)

Беженцам необходимо закрыть банковские счета

Большинство украинцев в Чехии открыли банковские счета, чтобы получать государственные выплаты или зарплату.

Перед выездом следует убедиться, что на счетах не осталось денег. Следует взять выписку с отчетом о текущем счете, чтобы получить справку с датой обращения.

Документы из школы и сертификат об обучении

Если во время пребывания в Чехии ребенок посещал местную школу, необходимо взять документ, подтверждающий обучение. Это следует сделать для дальнейшего признания обучения в Украине или другой стране.

Бланк сертификата об обучении можно скачать на сайте edu.cz.

Необходимо вернуть школьное имущество и уплатить долги – например, за потерянные учебники или питание.

Справка о работе в Чехии – для трудоустройства и пенсии

При увольнении у чешского работодателя следует взять документ, подтверждающий работу за границей.

Соглашение между Украиной и Чехией предусматривает пропорциональную выплату пенсий обеих стран за отработанные сроки.

Также необходимо заполнить налоговую декларацию, если человек работал и вел предпринимательскую деятельность. Об изменении адреса следует сообщить налоговому менеджеру.

Какие еще обязательства нужно закрыть

Украинцы, покидающие Чехию, должны рассчитаться с мобильным оператором согласно тарифам.

Также следует закрыть обязательства с собственником арендуемого жилья. Следует оплатить задолженность и решить спорные вопросы.

Беженцам также рекомендуют собрать все возможные документы, полученные в Чехии – от медицинских справок до удостоверений и сертификатов.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше рассказали, при каких условиях вернутся домой.

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