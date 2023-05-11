UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повернення додому. У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку

Фото: Повернення з-за кордону (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.

У яких країнах найбільший відтік отримувачів прихистку, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт ЄС.

За даними Євростату, на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користувалися 3,9 млн втікачів від війни в Україні. У лютому їх число сягало 4 млн.

Найбільше наших громадян залишаються у Німеччині (1 067 755 осіб – це 27% від усіх біженців у Європі), Польщі (976 575 осіб – 25%) та Чехії (325 245 осіб – 8%).

При цьому кількість тих, хто користувався тимчасовим захистом в ЄС, із кінця лютого 2023 зменшилася на 116 930 людей (3%). Стільки людей зняли з обліку упродовж березня 2023 року.

Найбільше скасування статусів тимчасового захисту українців зафіксували у таких країнах:

  • Чехія (-122 585; -27%);
  • Швеція (-23 635; -49%);
  • Польща (-17 180; -2%);

Але деякі країни навпаки прийняли нових біженців з України. Більшу кількість статусів тимчасового захисту порівняно з лютим надали такі країни:

  • Німеччина (+33 125; +3%);
  • Італія (+7 430; +5%);
  • Румунуя (+6 640; +6%).

Найбільша частка українських біженців у співвідношенні до місцевого населення (2-3%) живуть у Чехії, Естонії, Польщі, Литві, Болгарії.

Нагадаємо, ми писали, чи можна просити прихисток у Німеччині після іншої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЕвростат