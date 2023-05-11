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Возвращение домой. В каких странах украинцы массово отказываются от убежища

Фото: Возвращение из-за границы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Европе остается все меньше украинцев со временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.

В каких странах самый большой отток получателей убежища, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт ЕС.

По данным Евростата, к концу марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС пользовались 3,9 млн бежавших от войны в Украине. В феврале их число достигало 4 млн.

Больше всего наших граждан остаются в Германии (1 067 755 человек – это 27% всех беженцев в Европе), Польше (976 575 человек – 25%) и Чехии (325 245 человек – 8%).

При этом количество тех, кто пользовался временной защитой в ЕС, с конца февраля 2023 года уменьшилось на 116 930 человек (3%). Столько человек сняли с учета в течение марта 2023 года.

Наибольшую отмену статусов временной защиты украинцев зафиксировали в таких странах:

  • Чехия (-122 585; -27%);
  • Швеция (-23 635; -49%);
  • Польша (-17 180; -2%);

Но некоторые страны, наоборот, приняли новых беженцев из Украины. Большее количество статусов временной защиты по сравнению с февралем предоставили следующие страны:

  • Германия (+33 125; +3%);
  • Италия (+7 430; +5%);
  • Румыния (+6 640; +6%).

Наибольшая часть украинских беженцев в соотношении с местному населению (2-3%) живут в Чехии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии.

Напомним, мы писали, можно ли просить убежища в Германии после другой страны.

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