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Потрібне іншим біженцям. Українців у Бельгії просять звільнити тимчасове житло

Фото: Українські біженці у Бельгії (Belga/James Arthur Gekiere)
Автор: Ольга Маджумдар

Криза житла для біженців торкнулася й українців у Бельгії. У центрі тимчасового розміщення у Брюсселі наших співгромадян попросили знайти собі постійне житло.

Зараз там знаходиться майже 1000 біженців, багато живуть місяцями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням The Brussels Times.

Влада Бельгії порахувала, що тимчасовий захист у країні отримали вже майже 60 тисяч українських біженців.

Після прибуття їх розміщують спочатку у тимчасовому транзитному центрі "Ariane" у Брюсселі, яким займається Червоний Хрест від імені Федерального агентства у справах притулку Бельгії (Fedasil).

Фото: Центр тимчасового розміщення "Ariane" (rtbf.be)

Розміщення в центрі "Ariane" передбачено як тимчасовий захід, доки біженці не знайдуть постійне житло в сім'ях або варіанти розміщення від регіональної влади. Тим часом багато людей так і не виїжджають звідти.

"Приблизно третина біженців (35%) перебувають там понад місяць, а 25% з них - понад 4 місяці", - зазначив представник транзитного центру Йоахим Деман.

За його словами, центр практично досяг максимальної місткості – для українців скоро не буде місць через те, що там планують приймати біженців також із інших країн.

У зв'язку із цим у Федеральному агентстві у справах притулку Бельгії українців попросили знайти власне житло.

Фото: Українські біженці у центрі "Ariane" (unhcr.org)

Зазначається, що розподіл у трьох регіонах країни не рівномірний, незважаючи на численні місцеві ініціативи щодо прийому. Місцеві сім'ї неохоче надають тимчасовий прихисток. У пансіонатах та готелях місць для проживання також менше, ніж очікувалося.

У Fedasil намагаються впоратися з величезним потоком українців та побоюються, що прийом біженців у Бельгії може невдовзі досягти межі можливостей.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині скасовують розміщення 150 українців через погрози.

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Бельгияжилье для переселенцев