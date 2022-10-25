У Німеччині скасовують розміщення 150 українців: у чому причина

Півтори сотні українських біженців залишилися без даху над головою у Німеччині. Для них підготували зал, що опалюється, але через погрози в соцмережах влада скасувала розміщення.

Таке рішення ухвалили в місті Айхсфельд у землі Тюрінгія, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на MDR.

У місті Айхсфельд підготували приміщення для тимчасового розміщення 150 українців. Для цього порожній виробничий цех переобладнали в опалювальне приміщення. Проте вже підписаний договір оренди відкликали.

Тепер у місті взагалі не прийматимуть біженців з України та інших країн. Як пояснює влада округу – через численні загрози в соцмережах на адресу співробітників адміністрації та власника зали.

Було публіковано особисті дані, адреси та номери телефонів організаторів тимчасового притулку.

В адміністрації пояснили: не можна виключати, що біженці, які перебувають там, будуть у безпеці і не зазнають нападу, як і співробітники адміністрації.

Власник залу Крістіан Хунольд підтвердив, що скасував угоду лише через отримані погрози і назвав це втраченою гуманітарною можливістю напередодні майбутньої зими.

Фото: Тимчасове розміщення біженців (gettyimages.com)

Тим часом, владі Тюрінгії не відомо про подібні радикальні настрої в інших районах землі.

Загалом до Тюрингії з початку війни прибуло 28 850 українських біженців, до 3000 з них – з липня. До кінця року федеральна земля готується прийняти ще 10 тисяч біженців.

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