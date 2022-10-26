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Нужно другим беженцам. Украинцев в Бельгии просят освободить временное жилье

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 15:40
Нужно другим беженцам. Украинцев в Бельгии просят освободить временное жилье Фото: Украинские беженцы в Бельгии (Belga/James Arthur Gekiere)
Автор: Ольга Маджумдар

Кризис жилья для беженцев коснулся и украинцев в Бельгии. В центре временного размещения в Брюсселе наших сограждан попросили найти себе постоянное жилье.

Сейчас там находится почти 1000 беженцев, многие живут месяцами, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой The Brussels Times.

Власти Бельгии посчитали, что временную защиту в стране получили уже почти 60 тысяч украинских беженцев.

После прибытия их размещают сначала во временном в транзитном центре "Ariane" в Брюсселе, которым занимается Красный Крест от имени Федерального агентства по делам убежища Бельгии (Fedasil).

Нужно другим беженцам. Украинцев в Бельгии просят освободить временное жильеФото: Центр временного размещения "Ariane" (rtbf.be)

Размещение в центре "Ariane" предусмотрено как временная мера, пока беженцы не найдут постоянное жилье в семьях или варианты размещения от региональных властей. Между тем, многие люди так и не выезжают оттуда.

"Примерно треть беженцев (35%) находятся там более месяца, а 25% из них — более 4 месяцев", - отметил представитель транзитного центра Йоахим Деман.

По его словам, центр практически достиг максимальной вместимости – для украинцев скоро не будет мест из-за того, что там планируют принимать беженцев также из других стран.

В связи с этим в Федеральном агентстве по делам убежища Бельгии украинцев попросили найти собственное жилье.

Нужно другим беженцам. Украинцев в Бельгии просят освободить временное жильеФото: Украинские беженцы в центре "Ariane" (unhcr.org)

Отмечается, что распределение в трех регионах страны не равномерное, несмотря на многочисленные местные инициативы по приему. Местные семьи неохотно предоставляют временное убежище. В пансионатах и гостиницах мест для проживания также меньше, чем ожидалось.

В Fedasil пытаются справиться с огромным потоком украинцев и опасаются, что прием беженцев в Бельгии может вскоре достичь предела возможностей.

Напомним, мы писали, что в Германии отменяют размещение 150 украинцев из-за угроз.

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