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Потеряли работу из-за войны. Украинцы покупают экскурсии, чтобы поддержать туризм

Фото: Туристический гид во время экскурсии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Туристическая сфера - одна из наиболее потрадавших из-за боевых действий

Иностранцы и украинцы покупают у гидов экскурсии, на которые они не пойдут, или которые не состоятся. Они бронируют туры, чтобы поддержать работу экскурсоводов, которые остались без денег из-за войны и потеряли работу.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала туристический гид из Львова Диана Борисенко. По ее словам, сейчас во Львове и регионе туризма совсем нет. Экскурсии проводят только редко. В основном для переселенцев и волонтеров - и украинцев, и иностранцев.

За период с начала войны загородных экскурсий Диана Борисенко не проводила ни разу – только прогулки в черте города. Харьковчан на микроавтобусе возила к Высокому замку. Другим переселенцам проводила тематическую экскурсию – показывала "австрийский" Львов.

Фото: Сейчас во Львове экскурсии проводят в основном для переселенцев и волонтеров (unsplash.com)

"В качестве гида я представлена на разнообразных платформах, в том числе международных. На одном из сайтов, где зарегистрированы гиды из 180 стран, я считаюсь одним из топовых экскурсоводов Львова. И в начале войны мои клиенты просто покупали экскурсии, которые я даже не проводила. Таким образом они хотели финансово поддержать мою деятельность в это сложное время", — вспоминает она.

С началом войны в Украине подобные акции поддержки были и на сервисах бронирования жилья. К примеру, иностранцы массово арендовали пустое жилье на Airbnb в пострадавших от оккупантов городах, чтобы помочь украинцам, писало РБК-Украина накануне.

Также мы писали, что экскурсии в Украине возрождаются - сколько стоят туры.

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Туризм