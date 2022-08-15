Постоянные обстрелы. Как живет портовой курорт Очаков в условиях войны

Находясь недалеко от линии фронта, город подвергается атакам врага
Из-за полномасштабного российского вторжения пляжный сезон в Украине в этом году так и не состоялся. Азовские курорты и часть черноморских в Херсонской области с первых дней войны находятся под оккупацией. А те, что остаются под контролем Украины, недоступны для отдыхающих: пляжи закрыты из-за постоянной минной опасности, и на самом побережье сохраняется угроза ракетных ударов.
Остался без туристов и Очаков — старинный портовый городок в Николаевской области, который только-только начал наращивать туристическую привлекательность.
Чем примечателен этот небольшой черноморский курорт и как он живет в условиях продолжающейся войны, TRAVEL-РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ochakov.info.
Очаков, выгодно расположившийся между Николаевом и Одессой, находится на мысе. С одной стороны он омывается Днепровским заливом, а с другой — открытым Черным морем. К курортной зоне Очакова также относят расположенную в нескольких километрах от него Черноморскую косу, которая уходит на запад, отделяя море от Днепро-Бугского лимана.
Из-за того, что морская вода здесь смешивается с пресной, она менее соленая, а потому непривлекательна для медуз. Это одно из преимуществ курорта.
Фото: Курортный сезон в Очакове до войны (uk.wikipedia.org)
Пляжи в Очакове покрыты мелким светлым песком с небольшим вкраплением мелких морских ракушек. Они довольно просторные, так что найти место под солнцем тут было легко даже в разгар сезона.
Берег здесь обрывистый, и на некоторых участках, в основном в восточной части побережья, спускаться к морю приходится по оборудованным лестницам. Но чем дальше на запад, тем высота обрыва уменьшается, и в районе Черноморской косы он сходит на нет. Именно здесь находятся самые популярные пляжи.
Море в Очакове неглубокое, и летом прогревается до комфортных +25…+27°C, за что курорт особенно любят туристы с маленькими детьми.
До войны Очаков привлекал и любителей тихого, спокойного отдыха: в сравнении с тем же Коблево тут намного меньше работающих допоздна кафе, баров, клубов и дискотек. Вместе с тем Очаков, хоть и маленький, но все же город, с соответствующей инфраструктурой. Тут много магазинов, работают супермаркеты известных сетей, есть банкоматы, почтовые отделения.
Фото: Водяные горки в парке "Аттика" в мирное время активно работали (uk.wikipedia.org)
На Черноморской косе действовал аквапарк с десятью горками и другими водными аттракционами. Его изюминка — каскадный бассейн с водным баром и подсветкой, где по вечерам проводят трансляции фильмов и актуальных спортивных событий. Но в этом году, как и многие другие курортные объекты в Очакове, он закрыт.
Привлекателен Очаков и интересными историческими локациями – в самом городе и в окрестностях. Так, недалеко от него в море находится Березань — маленький необитаемый остров, являющийся одним из самых таинственных мест в Николаевской области.
Давным-давно здесь находился античный Борисфен, древнейшая греческая колония на территории Северного Причерноморья. Считается, что именно Березань является тем самым "островом Буяном", который упоминается в "Сказке о царе Салтане" Пушкина.
Фото: Древний город Ольвия относят к "Семи чудесам Украины". Это самая важная греческая колония в Нижнем Побужье (uk.wikipedia.org)
Вблизи Очакова также находится археологический заповедник "Ольвия", созданный на месте античной греческой колонии, возникшей на берегу Бугского лимана в VI веке до н. э. Тут действует музей с ценными экспонатами, рассказывающий об истории древнего государства. В этом году "Ольвия" не принимает туристов, прежде всего из соображений безопасности: вражеские ракеты уже прилетали на ее территорию.
Очаков также славится как место для недорого летнего отдыха. Здесь всегда было больше туристов со средним доходом, не предъявляющих высоких требований к комфорту.
Таким обычно было достаточно кровати, холодильника и общей кухни, где можно было бы готовить. Подобное жилье в Очакове еще относительно недавно можно было снять за условные 70–100 грн с человека в сутки.
Фото: До войны в Очакове можно было отдохнуть в комфортных отелях (booking.com)
Но за последние несколько лет популярность курорта заметно выросла, на него стали обращать внимание и более обеспеченные люди. В итоге кроме "эконом", тут начали предлагать номера категорий "стандарт" и "Люкс". Больше всего таких предложений было на Черноморской косе. Но цены остались доступными.
Так, в 2021 году двухместный номер в новом отеле с санузлом, кондиционером, холодильником и просторной террасой можно было снять за 650 грн. А апартаменты с кухней на базе отдыха с бассейном — за 1200–1500 грн. В то время как в Кирилловке и на Арабатской Стрелке аналогичные по условиям варианты в высокий сезон стоили 1200–1500 грн и 2000–2500 грн соответственно.
Как и другие населенные пункты Николаевской области, Очаков находится под прицелом врага с конца зимы и начала весны. За последние месяцы он неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам и ракетным ударам со стороны армии РФ.
Фото: Оккупированные территории поблизости от Очакова (deepstatemap.live)
Теперь на противоположном берегу Днепровского лимана засели оккупанты, буквально через четыре километра от Очакова по морю. Дальше, к востоку от Очакова, начинается Херсонская область и сам Херсон, временно захваченный врагом.
Первые снаряды прилетели в город в начале апреля с захваченной оккупантами Кинбурнской косы, на которой уже пятый месяц продолжаются пожары. В результате прилетов погибли семь и были ранены более двадцати человек. Следующий удар был совершен врагом в конце мая, тогда пострадала жилая инфраструктура, некоторые районы остались без газо- и электроснабжения.
Фото: Попадание ракет оккупантов в гражданские объекты Очакова, 28 июня (t.me/Ганна Замзазєєва)
28 июня Очаков пережил массированный ракетный удар: были повреждены городской рынок, здание Дворца культуры, частный сектор и жилые дома. Три человека погибли, в том числе — шестилетняя девочка. Семеро получили ранения.
Уже вскоре после этого, в начале августа, россияне обстреляли курортный город из тяжелой артиллерии, разрушив электроподстанцию и обесточив несколько районов. Чудом обошлось без жертв.
Фото: Во время обстрела пострадало здание Дворца культуры, частный сектор и жилые дома (t.me/Ганна Замзазєєва)
С начала войны многие жители покинули Очаков, а оставшиеся вынуждены ночевать в подвалах. В таких условиях о курортном сезоне не может быть и речи. Но город верит, что уже вскоре, после нашей победы, снова сможет безопасно принимать туристов.
Также в разгар лета на оккупированной Арабатской Стрелке совсем нет туристов, а местные выезжают.
Тем временем все побережье Азовского моря и часть Черного ждут освобождения от российских войск. Мы писали, какие украинские курорты захватили оккупанты в 2022 году.