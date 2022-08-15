Постоянные обстрелы. Как живет портовой курорт Очаков в условиях войны

Из-за полномасштабного российского вторжения пляжный сезон в Украине в этом году так и не состоялся. Азовские курорты и часть черноморских в Херсонской области с первых дней войны находятся под оккупацией. А те, что остаются под контролем Украины, недоступны для отдыхающих: пляжи закрыты из-за постоянной минной опасности, и на самом побережье сохраняется угроза ракетных ударов.

Остался без туристов и Очаков — старинный портовый городок в Николаевской области, который только-только начал наращивать туристическую привлекательность.

Чем примечателен этот небольшой черноморский курорт и как он живет в условиях продолжающейся войны, TRAVEL-РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ochakov.info.

Днепровский залив и море без медуз. Чем известен портовой город Очаков

Очаков, выгодно расположившийся между Николаевом и Одессой, находится на мысе. С одной стороны он омывается Днепровским заливом, а с другой — открытым Черным морем. К курортной зоне Очакова также относят расположенную в нескольких километрах от него Черноморскую косу, которая уходит на запад, отделяя море от Днепро-Бугского лимана.

Из-за того, что морская вода здесь смешивается с пресной, она менее соленая, а потому непривлекательна для медуз. Это одно из преимуществ курорта.

Фото: Курортный сезон в Очакове до войны (uk.wikipedia.org)

Пляжи в Очакове покрыты мелким светлым песком с небольшим вкраплением мелких морских ракушек. Они довольно просторные, так что найти место под солнцем тут было легко даже в разгар сезона.

Берег здесь обрывистый, и на некоторых участках, в основном в восточной части побережья, спускаться к морю приходится по оборудованным лестницам. Но чем дальше на запад, тем высота обрыва уменьшается, и в районе Черноморской косы он сходит на нет. Именно здесь находятся самые популярные пляжи.

Море в Очакове неглубокое, и летом прогревается до комфортных +25…+27°C, за что курорт особенно любят туристы с маленькими детьми.

До войны Очаков привлекал и любителей тихого, спокойного отдыха: в сравнении с тем же Коблево тут намного меньше работающих допоздна кафе, баров, клубов и дискотек. Вместе с тем Очаков, хоть и маленький, но все же город, с соответствующей инфраструктурой. Тут много магазинов, работают супермаркеты известных сетей, есть банкоматы, почтовые отделения.

Фото: Водяные горки в парке "Аттика" в мирное время активно работали (uk.wikipedia.org)

На Черноморской косе действовал аквапарк с десятью горками и другими водными аттракционами. Его изюминка — каскадный бассейн с водным баром и подсветкой, где по вечерам проводят трансляции фильмов и актуальных спортивных событий. Но в этом году, как и многие другие курортные объекты в Очакове, он закрыт.

Заповедная "Ольвия" и необитаемый остров Березань

Привлекателен Очаков и интересными историческими локациями – в самом городе и в окрестностях. Так, недалеко от него в море находится Березань — маленький необитаемый остров, являющийся одним из самых таинственных мест в Николаевской области.

Давным-давно здесь находился античный Борисфен, древнейшая греческая колония на территории Северного Причерноморья. Считается, что именно Березань является тем самым "островом Буяном", который упоминается в "Сказке о царе Салтане" Пушкина.

Фото: Древний город Ольвия относят к "Семи чудесам Украины". Это самая важная греческая колония в Нижнем Побужье (uk.wikipedia.org)

Вблизи Очакова также находится археологический заповедник "Ольвия", созданный на месте античной греческой колонии, возникшей на берегу Бугского лимана в VI веке до н. э. Тут действует музей с ценными экспонатами, рассказывающий об истории древнего государства. В этом году "Ольвия" не принимает туристов, прежде всего из соображений безопасности: вражеские ракеты уже прилетали на ее территорию.

Очаков славился бюджетным отдыхом

Очаков также славится как место для недорого летнего отдыха. Здесь всегда было больше туристов со средним доходом, не предъявляющих высоких требований к комфорту.

Таким обычно было достаточно кровати, холодильника и общей кухни, где можно было бы готовить. Подобное жилье в Очакове еще относительно недавно можно было снять за условные 70–100 грн с человека в сутки.

Фото: До войны в Очакове можно было отдохнуть в комфортных отелях (booking.com)

Но за последние несколько лет популярность курорта заметно выросла, на него стали обращать внимание и более обеспеченные люди. В итоге кроме "эконом", тут начали предлагать номера категорий "стандарт" и "Люкс". Больше всего таких предложений было на Черноморской косе. Но цены остались доступными.

Так, в 2021 году двухместный номер в новом отеле с санузлом, кондиционером, холодильником и просторной террасой можно было снять за 650 грн. А апартаменты с кухней на базе отдыха с бассейном — за 1200–1500 грн. В то время как в Кирилловке и на Арабатской Стрелке аналогичные по условиям варианты в высокий сезон стоили 1200–1500 грн и 2000–2500 грн соответственно.

Как живет Очаков в условиях войны

Как и другие населенные пункты Николаевской области, Очаков находится под прицелом врага с конца зимы и начала весны. За последние месяцы он неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам и ракетным ударам со стороны армии РФ.

Фото: Оккупированные территории поблизости от Очакова (deepstatemap.live)

Теперь на противоположном берегу Днепровского лимана засели оккупанты, буквально через четыре километра от Очакова по морю. Дальше, к востоку от Очакова, начинается Херсонская область и сам Херсон, временно захваченный врагом.

Первые снаряды прилетели в город в начале апреля с захваченной оккупантами Кинбурнской косы, на которой уже пятый месяц продолжаются пожары. В результате прилетов погибли семь и были ранены более двадцати человек. Следующий удар был совершен врагом в конце мая, тогда пострадала жилая инфраструктура, некоторые районы остались без газо- и электроснабжения.

Фото: Попадание ракет оккупантов в гражданские объекты Очакова, 28 июня (t.me/Ганна Замзазєєва)

28 июня Очаков пережил массированный ракетный удар: были повреждены городской рынок, здание Дворца культуры, частный сектор и жилые дома. Три человека погибли, в том числе — шестилетняя девочка. Семеро получили ранения.

Уже вскоре после этого, в начале августа, россияне обстреляли курортный город из тяжелой артиллерии, разрушив электроподстанцию и обесточив несколько районов. Чудом обошлось без жертв.

Фото: Во время обстрела пострадало здание Дворца культуры, частный сектор и жилые дома (t.me/Ганна Замзазєєва)

С начала войны многие жители покинули Очаков, а оставшиеся вынуждены ночевать в подвалах. В таких условиях о курортном сезоне не может быть и речи. Но город верит, что уже вскоре, после нашей победы, снова сможет безопасно принимать туристов.

Также в разгар лета на оккупированной Арабатской Стрелке совсем нет туристов, а местные выезжают.

Тем временем все побережье Азовского моря и часть Черного ждут освобождения от российских войск. Мы писали, какие украинские курорты захватили оккупанты в 2022 году.