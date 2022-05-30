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Посольство Данії в РФ зупинило прийом заявок на видачу віз росіянам

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Понеділок 30 травня 2022 15:38
Посольство Данії в РФ зупинило прийом заявок на видачу віз росіянам Фото: Прапор Данії (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Виняток зробили тільки для офіційних візитів

Данія призупиняє прийом заявок на території РФ на отримання короткострокових віз і посвідок на проживання.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Meduza.

Така інформація була розміщена на сайті посольства Данії в Росії.

"У період до відновлення прийому на отримання короткострокових віз та посвідок на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн", — йдеться в повідомленні на сайті дипломатичного відомства Данії.

При цьому виключення в прийомі заявок на видачу віз зроблено тільки для офіційних візитів. З чим саме пов'язане рішення призупинити прийом заявок на візи, в посольстві Данії не пояснили.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ряд країн ЄС заявили, що призупиняють видачу віз росіянам — з деякими винятками. Такі рішення вже прийняли в Естонії та Литві.

Також раніше Нідерланди припинили видачу віз росіянам після висилки дипломатів з Москви.

Також ще у березні видачу віз росіянам припинили в Чехії. Там закликали інші країни ЄС послідувати такому ж рішенню.

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