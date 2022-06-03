Пособия для беженцев. Какие страны и сколько платят украинцам

Во время войны России против Украины многие страны мира начали принимать украинцев и оказывать им финансовую помощь. Большинство из тех, кто спасается от войны, выезжает в страны Европейского Союза. Там тоже можно рассчитывать на социальную помощь, которую выплачивают для покрытия основных жизненных потребностей, писало РБК-Украина накануне.

В этот раз TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today собрало информацию о денежной помощи украинцам, которые не входят в ЕС, однако куда с начала войны уехало много наших граждан.

Выплаты украинским беженцам. Как помогают в Молдове, Великобритании, США и Швейцарии

Молдова. Украинцы, которые выехали из Украины в Молдову, могут получить денежную помощь в размере 2200 молдавских лей (3,630 гривен) на одного человека. То есть получить эту сумму может каждый член семьи по отдельности.

Однако предпочтение отдается лицам и их семьям, подпадающим под уязвимые категории населения. Программа реализуется УВКБ ООН и партнерскими организациями – Католическая служба помощи (CRS), Каритас Молдова и Диакония.

Швейцария. Страна предоставляет украинцам специальный статус "S" с выплатой $1600 ежемесячно на одного человека.

Получатели статуса защиты "S" получают социальную помощь от кантона, к которому они были приписаны, если они полностью или частично не в состоянии самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Фото: Швейцария предоставляет украинцам специальный статус "S" с выплатой $1600 в месяц на одного человека (unsplash.com)

Интересно, что специальный статус "S" разработали еще в середине 90-х для упрощенного приема беженцев во время войн на Балканах, но ранее он не применялся ни к одной стране и ее гражданам.

К слову, значительная часть украинцев, получивших такой статус в Швейцарии, активно ищет работу и уже трудоустроилась в ресторанной сфере, айти и других отраслях. Впрочем, следует помнить, что страна известна высокими ценами на проживание и еду. Например, город Цюрих регулярно занимает в международных рейтингах первое место по уровню "космических" цен.

Великобритания. Украинцы, которые переехали в Великобританию по программе "Жилье для Украины" (Homes for Ukraine) имеют доступ к системе социального обеспечения, предназначенного для оказания помощи лицам, переживающим финансовые трудности или лицам с особыми потребностями.

Центр занятости по месту жительства поможет выяснить, на какие социальные выплаты конкретный человек будет иметь право. Сюда могут входить:

Универсальный кредит – это социальная выплата для лиц трудоспособного возраста, назначение для покрытия расходов на проживание лиц с низким доходом. Лицо может быть как работающим (включая физических лиц-предпринимателей и работников на неполный рабочий день) или безработным; Пенсионный кредит – дополнительный доход для помощи с расходами на проживание, если лицо является старше пенсионного возраста (он в Великобритании составляет 66 лет), и имеет низкий доход; Пособие по инвалидности – дополнительный доход для помощи с дополнительными расходами для лиц, страдающих долгосрочные физические или психические заболевания или имеют инвалидность; Помощь опекуну – дополнительный доход для лиц, ухаживающих за другим лицом по крайней мере 35 часов в неделю. Помощь на ребенка – дополнительные деньги, которые помогут с расходами на воспитание ребенка.

Фото: Британцы могут подать заявки на прием украинцев у себя дома (Getty Images)

США. Для украинцев в этой стране действует программа Uniting for Ukraine. По этой программе в США рассчитывают принять до 100 тысяч украинских беженцев.

В отличие от стран ЕС, где украинцы могут обратиться за получением статуса беженца или временным убежище напрямую, здесь такого не предусмотрено. Вместо этого спонсоры, проживающих в США на законных основаниях, должны заполнить форму I-134. Это может сделать физическое или юридическое лицо. Например, школа или некоммерческая организация.

Спонсор должен согласиться оказать финансовую поддержку беженцу и обеспечить его надлежащим жильем, а далее – пройти проверку на предмет предотвращения эксплуатации мигрантов. Если спонсора одобрят, украинец получит электронное письмо от Службы гражданства и иммиграции США. Затем надо выполнить несколько требований, включая проверку паспортных данных и биографии.

Фото: Для украинцев в Соединенных Штатах Америки действует программа Uniting for Ukraine (Getty Images)

Украинцы, которые получили или получат так называемый гуманитарный пароль в США (включая участников программы Uniting for Ukraine) в период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2023 года, имеют право подавать документы на основные льготы, доступные для беженцев (за исключением Программы приема и размещения Государственного департамента США) до окончания срока их гуманитарного пароля.

К таким льготам относятся:

денежная помощь через Временную помощь нуждающимся семьям (TANF) или Дополнительный доход на безопасность (SSI); медицинское страхование через "Medicaid"; продовольственная помощь через Программу дополнительной помощи в питании (SNAP); денежная помощь, оказываемая Офисом по переселению беженцев (ORR).

Для получения льгот беженцам в США необходимо обратиться в орган по оказанию государственной помощи (state government benefits office) или ближайший офис по вопросам переселения беженцев в штате проживания.

Напомним, мы также писали, что Польша останавливает ряд выплат украинским беженцам.

Также в Польше изменили правила проезда по платным дорогам для украинцев.