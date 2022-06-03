Пособия для беженцев. Какие страны и сколько платят украинцам

На какую помощь можно рассчитывать в Молдове, Великобритании, США и Швейцарии
Во время войны России против Украины многие страны мира начали принимать украинцев и оказывать им финансовую помощь. Большинство из тех, кто спасается от войны, выезжает в страны Европейского Союза. Там тоже можно рассчитывать на социальную помощь, которую выплачивают для покрытия основных жизненных потребностей, писало РБК-Украина накануне.
В этот раз TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today собрало информацию о денежной помощи украинцам, которые не входят в ЕС, однако куда с начала войны уехало много наших граждан.
Однако предпочтение отдается лицам и их семьям, подпадающим под уязвимые категории населения. Программа реализуется УВКБ ООН и партнерскими организациями – Католическая служба помощи (CRS), Каритас Молдова и Диакония.
Получатели статуса защиты "S" получают социальную помощь от кантона, к которому они были приписаны, если они полностью или частично не в состоянии самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
Фото: Швейцария предоставляет украинцам специальный статус "S" с выплатой $1600 в месяц на одного человека (unsplash.com)
Интересно, что специальный статус "S" разработали еще в середине 90-х для упрощенного приема беженцев во время войн на Балканах, но ранее он не применялся ни к одной стране и ее гражданам.
К слову, значительная часть украинцев, получивших такой статус в Швейцарии, активно ищет работу и уже трудоустроилась в ресторанной сфере, айти и других отраслях. Впрочем, следует помнить, что страна известна высокими ценами на проживание и еду. Например, город Цюрих регулярно занимает в международных рейтингах первое место по уровню "космических" цен.
Центр занятости по месту жительства поможет выяснить, на какие социальные выплаты конкретный человек будет иметь право. Сюда могут входить:
Фото: Британцы могут подать заявки на прием украинцев у себя дома (Getty Images)
В отличие от стран ЕС, где украинцы могут обратиться за получением статуса беженца или временным убежище напрямую, здесь такого не предусмотрено. Вместо этого спонсоры, проживающих в США на законных основаниях, должны заполнить форму I-134. Это может сделать физическое или юридическое лицо. Например, школа или некоммерческая организация.
Спонсор должен согласиться оказать финансовую поддержку беженцу и обеспечить его надлежащим жильем, а далее – пройти проверку на предмет предотвращения эксплуатации мигрантов. Если спонсора одобрят, украинец получит электронное письмо от Службы гражданства и иммиграции США. Затем надо выполнить несколько требований, включая проверку паспортных данных и биографии.
Фото: Для украинцев в Соединенных Штатах Америки действует программа Uniting for Ukraine (Getty Images)
Украинцы, которые получили или получат так называемый гуманитарный пароль в США (включая участников программы Uniting for Ukraine) в период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2023 года, имеют право подавать документы на основные льготы, доступные для беженцев (за исключением Программы приема и размещения Государственного департамента США) до окончания срока их гуманитарного пароля.
К таким льготам относятся:
Для получения льгот беженцам в США необходимо обратиться в орган по оказанию государственной помощи (state government benefits office) или ближайший офис по вопросам переселения беженцев в штате проживания.
Напомним, мы также писали, что Польша останавливает ряд выплат украинским беженцам.
Также в Польше изменили правила проезда по платным дорогам для украинцев.