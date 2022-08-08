"После Украины будете разочарованы". Беженцы раскрыли детали о медицине в Великобритании

Украинские беженцы в Великобритании получают доступ к бесплатной медицине. Для многих этот фактор играет определяющую роль при подаче на визу.

Однако украинцев предупреждают – во многом медицинское обслуживание кардинально отличается. TRAVEL РБК-Украина рассказывает об опыте обращения к врачам беженцев и людей, которые живут в Великобритании не первый год.

Привычных лекарств в аптеках не найти, а очереди – около двух недель

После прибытия в Соединенное Королевство украинцам настоятельно рекомендуют не затягивать и зарегистрироваться в клинике у GP (General practitioner) - "семейного" врача общего профиля, который проводит осмотры и предварительные консультации. Он же выписывает направления к узким специалистам, объясняют на сайте помощи для украинцев uk4ua.co.uk.

Национальная медицина в UK бесплатная, хотя по желанию можно оформить себе страховку. Средняя стоимость страховки - 60-90 фунтов в месяц. В любом случае необходимо будет обращаться к GP для регистрации медицинского случая.

Фото: Украинцам нужно регистрироваться у семейного врача (gettyimages.com)

После регистрации можно обращаться за помощью, но стоит учитывать, что оказать ее в срочном порядке не смогут.

"Как правило, вам нужно будет записаться и ждать от 1 до 2 недель, особенно это касается Лондона, где плотность населения очень большая. Если ситуация серьезная, рекомендуется звонить в неотложную помощь 111, чтобы получить срочную консультацию, в случае угрозе жизни и очень срочной ситуации – вызывать скорую помощь по номеру 999.

Если необходима помощь в тот же день, есть Walk-In центры. Нужно прийти в поликлинику или ближайший госпиталь и ждать в порядке живой очереди, когда у доктора появится окно между записанными на прием пациентами. Как правило, ждать придется долго.

"Если говорить о сервисе, то однозначно он хорош. Это приветливый персонал, чистые, ухоженные клиники с удобствами для ожидания: чистые туалеты с условиями для инвалидов, места для перекусов, удобные сидения".

Скорая помощь доступна всему населению и является бесплатной для пациентов. Вызывать скорую помощь нужно только тогда, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью. Иногда можно привезти пациента в госпиталь самому и прийти в приемное отделение.

"Нужно предупредить, что ситуация с лекарствами и рецептами кардинально отличается. Вы не найдете привычных лекарств на полках аптек, как Валидол, Уголь, Но-Шпа, Анальгин. Поэтому первый совет - запастись аптечкой на первое время перед приездом, особенно это касается антибиотиков, так как никакие антибиотики в Великобритании не могут быть куплены без рецепта.

Чтобы получить рецепт у GP, вам нужно пройти всю процедуру записи и приема врача, а иногда и анализов, чтобы получить долгожданный антибиотик", - обращают внимание авторы блога.

Фото: Из Украины стоит захватить аптечку с привычными лекарствами (gettyimages.com)

Опыт украинцев: перед приездом лучше пройти обследования и пролечить зубы

Украинцы, которые рассматривают Великобританию как страну для временного убежища во время войны, нередко интересуются и особенностями медицинского обслуживания в этой стране. На один из таких вопросов в группе Facebook "Допомога українцям у Великобританії" украинцы, прожившие в этой стране несколько месяцев, делятся своим "наболевшим".

"Приехала сюда ради медицины. Во всем остальном здесь для украинцев программа самая лучшая, но медицина – ужасная. УЗИ сдать без направления невозможно ни за какие деньги. Добиться рецепт на лекарства практически невозможно, или направления к другому доктору. Температура 40 - это не причина, "больше спите, больше пейте воды, ваши помощники по всем вопросам ибупрофен и парацетамол", - делится опытом пользовательница Светлана Красовская.

Она добавляет, что сделать МРТ без направления врача даже платно невозможно. Киевлянка Наталия с ней согласна:

"После нашей медицины, а особенно если у вас был доступ к частной платной, то будете разочарованы. Госмедицина здесь неплохая, если сравнивать с украинской бесплатной медициной, но все очень медленно. Но если несчастный случай или неотложное состояние, то все работает хорошо - проверили на собственном опыте", - пишет она.

Частная медицина в Великобритании очень дорогая в сравнении с частной медициной в Украине.

"Если все-таки выберете Британию, то перед переездом обязательно посетите дантиста и все пролечите, здесь дантисты дороже значительно. И вообще лучше пройти полное обследование и быть уверенным, что у вас все ок со здоровьем", - дала совет она.

Фото: Попасть к врачу сразу можно только в экстренных случаях (gettyimages.com)

Между тем, Наталия сообщает, что ей и ее маме назначили все препараты, которые были нужны.

"К GP можно записаться день в день, но нужно утром долго дозваниваться. К узкому специалисту действительно очередь, и узи, если не срочно - то ждать пару месяцев. Но это все так долго, если бесплатная госмедицина. К платным врачам и услугам таких очередей нет, но цены немаленькие, просто приём стартует от 200 фунтов стерлингов. Если вдруг какой-то неотложный случай, то принимают и обследуют быстро, в течении дня", - отметила она.

"Мне выписали рецепты на все нужные лекарства сразу же. Конечно, предварительно обследовали и сделали все нужные анализы, все быстро и бесплатно. Подруге антибиотики выписали быстро. Но нам действительно было нужно. Тут просто не делают УЗИ, МРТ и прочее просто потому, что пациент решил, что ему надо", - рассказывает пользовательница Елена Летучая.

"Большинство украинцев ездят лечиться в Украину"

В Великобритании существует большая проблема с очередями к врачу, подтвердила РБК-Украина киевлянка Екатерина Цибенко, которая прожила в этой стране полтора года.

"А еще можно через пару недель или месяцев попасть на прием, а врач выпишет парацетамол. Была у нас одна девушка, которой удалось "выбить" себе УЗИ за пару месяцев, но для этого ей пришлось приврать и преувеличить свои симптомы", - рассказывает наша соотечественница.

Она добавляет: большинство живущих там украинцев ездят лечиться в Украину. Такая же ситуация и с услугами в сфере красоты, косметологии.

"Во время локдауна там вживую нельзя было пойти ни к одному врачу, даже гинеколог онлайн принимал. Полечить зуб - только если страшная боль, а так – жди. В общем, там такой подход: если человеку очень плохо и он чуть не умирает, помощь окажут быстро. В других случаях нужно ждать", - отметила Екатерина.

Впрочем, у медицины в Великобритании немало плюсов. Пациентам напоминают, что надо проходить различные гинекологические обследования, шлют смс. Также там можно бесплатно получать противозачаточные таблетки.

Фото: Митинг беженцев в Великобритании (gettyimages.com)

Бесплатные лекарства заказывают онлайн по почте

На странице в Facebook о жизни и работе в Великобритании блогер Алекс делится полезной информацией и опытом о медицинском облуживании в этой стране.

"Медицина в Великобритании бесплатная. И в первую очередь нужно зарегистрироваться у GP. Без регистрации нужно будет платить за любой прием", - обращает внимание он.

Алекс сравнивает медицину в Великобритании и Украине, а также Латвии. Он рассказывает, как в прошлом году отца его девушки лечили от ковида в одесской больнице. Приходилось покупать много лекарств, шприцы и перчатки. Несмотря на потраченные большие суммы, отец умер.

"В Великобритании у меня есть друг. На пару лет старше. Несколько лет назад у него отказали почки. Прописали кучу лекарств с большой скидкой и диализ 3 раза в неделю бесплатно. Без диализа больше недели не проживет - стоит в очереди на пересадку. Получает пособие", - делится информацией блогер.

Его друг ездил к родителям в Латвию, так ему NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) дала список мест, где он может сделать диализ, а Великобритания все оплатит. Процедура стоила около 200 евро.

"Недавно он месяц провел в больнице в Англии. Человек с "убитыми" почками, слабым сердцем и ковидом, лежал месяц с температурой не менее 39 градусов и выжил. Ему сделали всевозможные тесты, но ничего не нашли. Все бесплатно", - обращает внимание Алекс.

Фото: Для украинцев в Великобритании - бесплатная медицина (gettyimages.com)

Также мать блогера несколько лет назад обратилась к кардиологу в Латвии, заплатила 50 евро за прием. Латвийский доктор выписала лекарств на 150 евро в месяц, от которых лучше не становилось.

"Мы обратились тут к GP. Врач была в шоке от лошадиных доз этих лекарств - сократила дозу в 4 раза. Записали к кардиологу (специалисту), ждали пару недель, но попали. Тот осмотрел, подкорректировал лекарства. Все бесплатно. Лекарства раз в месяц заказываю онлайн бесплатно, доставляют по почте", - делится Алекс.

Он подводит итог, что попасть к GP было сложно только во время пандемии. А платные клиники в Великобритании не всегда означают лучше услуги.

"Также врачи из восточной Европы за большие деньги делают то, что в NHS делают бесплатно. Просто "давят" на то, что многие не знают английского языка".

Напомним, ранее беженцы раскрыли детали о медицине в Польше.