"Після України будете розчаровані". Біженці розкрили деталі про медицину у Великій Британії

Українські біженці у Великій Британії отримують доступ до безкоштовної медицини. Для багатьох цей фактор відіграє визначальну роль при подачі на візу.

Однак українців попереджають - багато в чому медичне обслуговування кардинально відрізняється. TRAVEL РБК-Україна розповідає про досвід звернення до лікарів біженців та людей, які живуть у Великій Британії не перший рік.

Звичних ліків в аптеках не знайти, а черги - близько двох тижнів

Після прибуття в Сполучене Королівство українцям настійно рекомендують не затягувати і зареєструватися в клініці у GP (General practitioner) - "сімейного" лікаря загального профілю, який проводить огляди і попередні консультації. Він же виписує направлення до вузьких спеціалістів, пояснюють на сайті допомоги для українців uk4ua.co.uk.

Національна медицина в UK безкоштовна, хоча за бажанням можна оформити собі страховку. Середня вартість страховки - 60-90 фунтів на місяць. У будь-якому випадку необхідно буде звертатися до GP для реєстрації медичного випадку.

Фото: Українцям потрібно реєструватися у сімейного лікаря (gettyimages.com)

Після реєстрації можна звертатися за допомогою, але варто враховувати, що надати її в терміновому порядку не зможуть.

"Як правило, вам потрібно буде записатися і чекати від 1 до 2 тижнів, особливо це стосується Лондона, де щільність населення дуже велика. Якщо ситуація серйозна, рекомендується дзвонити в невідкладну допомогу 111, щоб отримати термінову консультацію, в разі загрози життю і дуже термінової ситуації – викликати швидку допомогу за номером 999.

Якщо необхідна допомога в той самий день, є Walk-In центри. Потрібно прийти в поліклініку або найближчий госпіталь і чекати в порядку живої черги, коли у лікаря з'явиться вікно між записаними на прийом пацієнтами. Як правило, чекати доведеться довго.

"Якщо говорити про сервіс, то однозначно він гарний. Це привітний персонал, чисті, доглянуті клініки зі зручностями для очікування: чисті туалети з умовами для інвалідів, місця для перекусів, зручні сидіння".

Швидка допомога доступна всьому населенню і є безкоштовною для пацієнтів. Викликати швидку допомогу потрібно тільки тоді, коли є загроза життю або серйозна загроза здоров'ю. Іноді можна привезти пацієнта в госпіталь самому і прийти в приймальне відділення.

"Потрібно попередити, що ситуація з ліками і рецептами кардинально відрізняється. Ви не знайдете звичних ліків на полицях аптек, як Валідол, Вугілля, Но-Шпа, Анальгін. Тому перша порада - запастися аптечкою на перший час перед приїздом, особливо це стосується антибіотиків, бо ніякі антибіотики у Великій Британії не можуть бути куплені без рецепта.

Щоб отримати рецепт від GP, вам потрібно пройти всю процедуру запису і прийому лікаря, а іноді і аналізів, щоб отримати довгоочікуваний антибіотик", - звертають увагу автори блогу.

Фото: Із України варто захопити аптечку зі звичними ліками (gettyimages.com)

Досвід українців: перед приїздом краще пройти обстеження і пролікувати зуби

Українці, які розглядають Велику Британію як країну для тимчасового прихистку під час війни, нерідко цікавляться і особливостями медичного обслуговування в цій країні. На одне з таких питань у групі Facebook "Допомога українцям у Великобританії" українці, які прожили в цій країні кілька місяців, діляться своїм "наболілим".

"Приїхала сюди заради медицини. У всьому іншому тут для українців програма найкраща, але медицина – жахлива. УЗД здати без направлення неможливо ні за які гроші. Домогтися рецепту на ліки практично неможливо, або направлення до іншого лікаря. Температура 40 - це не причина, " більше спіть, більше пийте води, ваші помічники з усіх питань ібупрофен і парацетамол", - ділиться досвідом користувачка Світлана Красовська.

Вона додає, що зробити МРТ без направлення лікаря навіть платно неможливо. Киянка Наталія з нею згодна:

"Після нашої медицини, а особливо якщо у вас був доступ до приватної платної, то будете розчаровані. Держмедицина тут непогана, якщо порівнювати з українською безкоштовною медициною, але все дуже повільно. Але якщо нещасний випадок або невідкладний стан, то все працює добре - перевірили на власному досвіді", - пише вона.

Приватна медицина у Великій Британії дуже дорога в порівнянні з приватною медициною в Україні.

"Якщо все-таки виберете Британію, то перед переїздом обов'язково відвідайте дантиста і все пролікуйте, тут дантисти дорожчі значно. І взагалі краще пройти повне обстеження і бути впевненим, що у вас все ок зі здоров'ям", - дала пораду вона.

Фото: Потрапити до лікаря відразу можна тільки в екстрених випадках (gettyimages.com)

Тим часом, Наталія повідомляє, що їй і її мамі призначили всі препарати, які були потрібні.

"До GP можна записатися день у день, але потрібно вранці довго додзвонюватися. До вузького спеціаліста дійсно черга, і УЗД, якщо не терміново - то чекати пару місяців. Але це все так довго, якщо безкоштовна держмедицина. До платних лікарів і послуг таких черг немає, але ціни немаленькі, просто прийом стартує від 200 фунтів стерлінгів. Якщо раптом якийсь невідкладний випадок, то приймають і обстежують швидко, протягом дня", - зазначила вона.

"Мені виписали рецепти на всі потрібні ліки відразу ж. Звичайно, попередньо обстежили і зробили всі потрібні аналізи, все швидко і безкоштовно. Подрузі антибіотики виписали швидко. Але нам дійсно було потрібно. Тут просто не роблять УЗД, МРТ та інше просто тому, що пацієнт вирішив, що йому треба", - розповідає користувачка Олена Летуча.

"Більшість українців їздять лікуватися в Україну"

У Великій Британії існує велика проблема з чергами до лікаря, підтвердила РБК-Україна киянка Катерина Цибенко, яка прожила в цій країні півтора роки.

"А ще можна через пару тижнів або місяців потрапити на прийом, а лікар випише парацетамол. Була у нас одна дівчина, якій вдалося "вибити" собі УЗД за пару місяців, але для цього їй довелося прибрехати і перебільшити свої симптоми", - розповідає наша співвітчизниця.

Вона додає: більшість українців, які там живуть, їздять лікуватися в Україну. Така сама ситуація і з послугами в сфері краси, косметології.

"Під час локдауну там наживо не можна було піти до жодного лікаря, навіть гінеколога. Полікувати зуб - тільки якщо страшний біль, а так – чекай. Загалом, там такий підхід: якщо людині дуже погано і вона мало не вмирає, допомогу нададуть швидко. В інших випадках потрібно чекати", - зазначила Катерина.

Втім, у медицини у Великій Британії чимало плюсів. Пацієнтам нагадують, що треба проходити різні гінекологічні обстеження, шлють смс. Також там можна безкоштовно отримувати протизаплідні таблетки.

Фото: Мітинг біженців у Великобританії (gettyimages.com)

Безкоштовні ліки замовляють онлайн поштою

На сторінці в Facebook про життя і роботу у Великій Британії блогер Алекс ділиться корисною інформацією та досвідом про медичне облуговування в цій країні.

"Медицина у Великій Британії безкоштовна. І в першу чергу потрібно зареєструватися у GP. Без реєстрації потрібно буде платити за будь-який прийом", - звертає увагу він.

Алекс порівнює медицину у Великобританії та Україні, а також Латвії. Він розповідає, як минулого року батька його дівчини лікували від ковіду в одеській лікарні. Доводилося купувати багато ліків, шприци та рукавички. Незважаючи на витрачені великі суми, батько помер.

"У Великій Британії у мене є друг. На пару років старший. Кілька років тому у нього відмовили нирки. Прописали купу ліків з великою знижкою і діаліз 3 рази на тиждень безкоштовно. Без діалізу більше тижня не проживе - стоїть у черзі на пересадку. Отримує допомогу", - ділиться інформацією блогер.

Його друг їздив до батьків у Латвію, й йому NHS (Національна служба охорони здоров'я Великобританії) дала список місць, де він може зробити діаліз, в Велика Британія все оплатить. Процедура коштувала близько 200 євро.

"Нещодавно він місяць провів у лікарні в Англії. Людина з "убитими" нирками, слабким серцем і ковідом, лежав місяць з температурою не менше 39 градусів і вижив. Йому зробили всілякі тести, але нічого не знайшли. Все безкоштовно", - звертає увагу Алекс.

Фото: Для українців у Великій Британії - безкоштовна медицина (gettyimages.com)

Також мати блогера кілька років тому звернулася до кардіолога в Латвії, заплатила 50 євро за прийом. Латвійський лікар виписала ліків на 150 євро на місяць, від яких краще не ставало.

"Ми звернулися тут до GP. Лікар була в шоці від кінських доз цих ліків - скоротила дозу в 4 рази. Записали до кардіолога (спеціаліста), чекали пару тижнів, але потрапили. Той оглянув, підкоригував ліки. Все безкоштовно. Ліки раз на місяць замовляю онлайн безкоштовно, доставляють поштою", - ділиться Алекс.

Він підсумовує, що потрапити до GP було складно лише під час пандемії. А платні клініки у Великій Британії не завжди означають кращі послуги.

"Також лікарі зі Східної Європи за великі гроші роблять те, що в NHS роблять безкоштовно. Просто "тиснуть" на те, що багато хто не знає англійської мови".

Нагадаємо, раніше біженці розкрили деталі про медицину в Польщі.