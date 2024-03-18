Популярне європейське місто оголосило війну туристам: причини

Іспанське місто Малага на півдні країни щороку приваблює мільйони відпочивальників, які стікаються на середземноморське узбережжя. У цьому році місцеві жителі оголосили війну туристам.

Яка причина незадоволення серед населення, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Малага – одне з найпопулярніших міст серед туристів. Адже узбережжя там – практично суцільна лінія облаштованих пляжів. Також місто цікаве стародавньою архітектурою. Приваблюють іноземців низькі ціни та клімат. Лише у 2023 році узбережжя Коста-дель-Соль відвідали 14 млн туристів. Останнім часом там стало багато й цифрових кочівників – 8 із 10 нових мешканців міста є іноземцями.

Тепер центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туристів. Гості міста можуть побачити на вулицях написи "тут був мій дім", "це був центр міста", "забирайтеся додому", "смердючі туристи". Ініціативу стікерів почав власник одного з барів у центі міста Дені Друнко. Йому відмовилися продовжити оренду будинку, де він прожив 10 років. Власник житла вирішив здавати його туристам на короткий термін.

До ініціативи приєдналися й інші місцеві жителі, адже центр міста став незручний для проживання – зараз там немає навіть господарчих магазинів. Майже у кожному будинку є квартири, які здають туристам. Крім того, свої офіси у місті відкрили 630 технологічних компаній з усього світу.

Раніше своє невдоволення надмірним туризмом висловлювали жителі Канарських островів – там графіті закликали туристів повертатися додому. А на балеарському острові Мальорка торік розставили таблички англійською про небезпечних медуз та обвал каменів зі скал. На них був припис каталонською мовою, що оголошення не відповідають дійсності.

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