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Популярный европейский город объявил войну туристам: причины

Понедельник 18 марта 2024 15:55
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Популярный европейский город объявил войну туристам: причины Фото: Отдых в Малаге (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Испанский город Малага на юге страны ежегодно привлекает миллионы отдыхающих, которые стекаются на средиземноморское побережье. В этом году местные жители объявили войну туристам.

Какая причина недовольства среди населения, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Малага – один из самых популярных городов среди туристов. Ведь побережье там – практически сплошная линия обустроенных пляжей. Также город интересен древней архитектурой. Привлекают иностранцев низкие цены и климат. Только в 2023 году побережье Коста-дель-Соль посетили 14 млн туристов. В последнее время там стало много и цифровых кочевников – 8 из 10 новых жителей города –иностранцы.

Теперь центр Малаги пестрит наклейками с высказываниями против туристов. Гости города могут увидеть на улицах надписи "здесь был мой дом", "это был центр города", "убирайтесь домой", "вонючные туристы". Инициативу стикеров начал владелец одного из баров в центре города Дэнни Друнко. Ему отказались продлить аренду дома, где он прожил 10 лет. Собственник жилья решил сдавать его туристам на короткий срок.

К инициативе присоединились и другие местные жители, ведь центр города стал неудобным для проживания – сейчас там нет даже хозяйственных магазинов. Практически в каждом доме есть квартиры, которые сдают туристам. Кроме того, свои офисы в городе открыли 630 технологических компаний по всему миру.

Ранее свое недовольство чрезмерным туризмом выражали жители Канарских островов – там граффити призывали туристов возвращаться домой. А на балеарском острове Мальорка в прошлом году расставили таблички по-английски об опасных медузах и обвале камней из скал. На них была приписка на каталонском языке, что объявления не соответствуют действительности.

Напомним, мы писали о сказочных прибрежных локациях Италии для посещения весной. Там солнечно и интересно, но мало туристов.

Также мы писали о самых приветливых городах Европы для посещения в 2024 году. В рейтинге гостеприимных направлений в 2024 году – половина европейских регионов.

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