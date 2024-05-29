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Попри санкції. Яка країна видала найбільше віз росіянам у 2023 році

Середа 29 травня 2024 15:42
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Попри санкції. Яка країна видала найбільше віз росіянам у 2023 році Фото: Шенгенська віза (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Попри війну в Україна та санкції ЄС частина європейських країн продовжують активно видавати візи росіянам. У 2023 році найбільше візових заявок від громадян РФ схвалила Італія.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengen.news.

Кількість візових заявок до країн Шенгенської зони від громадян Росії у 2023 році скоротилася на чверть (24%) після санкцій ЄС, запроваджених через війну в Україні. Торік від росіян поступило 520 000 візових запитів. Із були схвалені 82%.

Деякі країни майже не відмовляли у видачі шенгенських віз росіянам. У Польщі, Ісландія та Словаччині частка схвалених заявок складала від 93%. Найбільшу кількість віз росіянам торік надала Італія – 134 000 дозволів на в'їзд. У цій країні 93,4% запитів отримали позитивну відповідь.

У Польщі росіяни подали 257 заяв на отримання візи, 99,6% з них країна схвалила. Проте кількість людей, які намагалися отримати шенгенську візу у Польщі, різко знизилася – у 2022 році росіяни подали 2200 візових заяв.

Найбільшу частку відмов у наданні шенгенської візи росіяни отримали в Естонії. Країна схвалила лише 44,4% візових заявок від громадян РФ. Всього в цю балтійську країну росіяни подали 2800 заяв на візу.

Нагадаємо, ми писали, що Норвегія запровадила нові правила в'їзду громадян Росії в країну. Тих, хто в'їжджатимуть з туристичною метою, не пустять через кордон.

Також ми повідомляли, що у Чехії пропонували продовжити заборону на видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

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