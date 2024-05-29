Несмотря на санкции. Какая страна выдала больше всего виз россиянам в 2023 году

Несмотря на войну в Украине и санкции ЕС, часть европейских стран продолжают активно выдавать визы россиянам. В 2023 году больше всего визовых заявок от граждан РФ одобрила Италия.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengen.news.

Количество визовых заявок в страны Шенгенской зоны от граждан России в 2023 году сократилось на четверть (24%) после санкций ЕС, введенных из-за войны войны в Украине. В прошлом году от россиян поступило 520 тысяч визовых запросов. Из них были одобрены 82%.

Некоторые страны почти не отказывали в выдаче шенгенских виз россиянам. В Польше, Исландии и Словакии доля одобренных заявок составляла от 93%. Наибольшее количество виз россиянам в прошлом году предоставила Италия – 134 000 разрешений на въезд. В этой стране 93,4% запросов получили положительный ответ.

В Польше россияне подали 257 заявлений на получение визы, 99,6% из них страна одобрила. Однако количество людей, пытавшихся получить шенгенскую визу в Польше, резко снизилось – в 2022 году россияне подали 2200 визовых заявлений.

Наибольшую часть отказов в предоставлении шенгенской визы россияне получили в Эстонии. Страна одобрила всего 44,4% визовых заявок от граждан РФ. Всего в эту балтийскую страну россияне подали 2800 заявлений на визу.

Напомним, мы писали, что Норвегия ввела новые правила въезда граждан России в страну. Въезжающих с туристической целью не пустят через границу.

Также мы сообщали, что в Чехии предлагалось продлить запрет на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

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