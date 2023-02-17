Попри роботу. Українці передумали залишатися в Польщі: опитування

Більшість українців, які мають роботу в Польщі, хочуть повернутися згодом в Україну. Назавжди в цій країні планують залишитися тільки 6% з них.

До війни про наміри будувати подальше життя в Польщі говорила третина трудових мігрантів, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Як біженці змінили ринок праці у Польщі

Майже 64% біженців, що працюють у Польщі, хочуть повернутися додому. Все частіше українці заявляють, що повернуться через кілька років.

Залишитися в Польщі назавжди готові тільки 6% працевлаштованих біженців. Це майже в 5 разів менше (33%), ніж декларували економічні мігранти до війни. Порівняльний аналіз портретів трудових мігрантів та працюючих біженців зроблений на основі досліджень Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету протягом останніх років (2020-2022 років).

Якщо раніше в Польщі серед працівників з України були 42% жінок, то зараз їх – 95%. Більшість працюючих громадян України в Польщі – віком 26-45 річні.

Дві третини біженців приїхали з дітьми. До 24 лютого 2022 року лише кожен десятий трудовий мігрант з України (11%) взяв до Польщі дітей.​

Фото: Більшість біженців приїхали з дітьми (gettyimages.com)

Після 24 лютого 2022 року структура освіти біженців з України в Польщі стала різноманітнішою. 59% працюючих біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту, майже третина – професійну. До війни до Польщі прибували переважно трудові мігранти з вищою або незакінченою вищою освітою (69%).

У першій хвилі більшість біженців приїжджали з північних та центральних областей (62%). У другому півріччі 2022 року зріс відсоток мешканців південного регіону.

Мігранти з України, які працювали в минулі роки, краще знали польську мову, ніж біженці. ​Натомість схожість польської та української мов дозволила за кілька місяців 2022 року біженцям суттєво підтягнути рівень польської. ​

Під час першої хвилі дві третини біженців (66%) заявляли про відсутність або слабке знання польської мови, тоді як у другій половині 2022 року цей відсоток становив 47%. ​

Третина економічних мігрантів у Польщі й стільки само біженців, володіють англійською мовою на комунікативному рівні.

Ким працювали біженці вдома і як влаштувалися у Польщі

Найбільшою професійною групою людей у Польщі стали біженці, які вдома працювали у сфері послуг та висококваліфіковані спеціалісти. Кожен десятий опитаний біженець в Україні був працівником торгівлі, сфери освіти або ​виконував фізичну роботу.

Фото: Робота для українців у Польщі (freepik.com)

Біженці найбільше працевлаштовувалися у Польщі:

в сфері послуг;

готелях;

торгівлі;

сфері громадського харчування;

промисловому виробництві;

логістичній галузі.

До 24 лютого у Польщі найбільше українців працювали на будівництві, промисловому виробництві, логістичних складах і транспортній сфері.

Нагадаємо, ми писали, як отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі.