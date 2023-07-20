Попит зріс у 6 разів. Куди українці їдуть відпочивати на море влітку

За понад рік війни українці навчилися жити в нових умовах та почали повертатися до подорожей, щоб вберегтися від виснаження. Жінки з дітьми активно їдуть за кордон для оздоровлення на морі.

Попит на відпочинок зріс майже у 6 разів порівняно з минулим роком, розповіла TRAVEL РБК-Україна керівниця відділу Product Marketing туроператора Join UP! Катерина Артюх.

Як змінився інтерес українців до відпочинку за кордоном

Після початку війни багатьом українцям було не до подорожей, але туристи все одно зверталися до поїздок на відпочинок в інші країни, щоб перезавантажитися без звуків сирен та оздоровити дітей.

В цьому році попит на відпочинок суттєво зріс. У Join UP! кількість туристів, які зверталися за турами з квітня по липень, зросла майже у 6 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Люди оговталися, розв'язали першочергові безпекові питання та налагодили життя в умовах війни. Також за рік прийшло усвідомлення, що подорожі наразі є однією з небагатьох можливостей для повноцінного відпочинку і перезавантаження, яке необхідне для підтримки здоров'я і убезпечення від виснаження. Тому сором і сумніви щодо бажання відпочити, хибне сприйняття відпочинку виключно як розваги поступово втрачають свій вплив", – зауважує Катерина Артюх.

Туристичний ринок також змінився з урахуванням нових реалій. Туроператори сформували програми автобусних турів, запровадили трансфери до сусідніх країн, звідки здійснюються вильоти, додає вона.

Фото: Українки стали більше їздити на відпочинок (unsplash.com/engin-akyurt)

ТОП-5 країн, які українці обирають цього літа

До першої п'ятірки країн, куди найбільше їдуть українці на відпочинок, згідно з даними туроператора, у період із квітня по липень, увійшли:

Туреччина; Єгипет; Чорногорія; Греція (Крит); Болгарія;

Україна увійшла до першої десятки напрямків за популярністю. Туристів, що подорожують країною, цікавлять Карпати та Закарпаття, лікувальні курорти, дитячий та міський відпочинок.

Українським туристам влітку 2023 року пропонується понад 30 напрямків, куди можна придбати тури: Франція, Іспанія, Португалія, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, Болгарія, Чорногорія, ОАЕ, Занзібар, Шрі-Ланка, Таїланд, Сейшели, Мальдіви, Мексика, Домінікана, Туреччина, Туніс та Єгипет.

У цьому сезоні ціни на відпочинок зросли на 10-15%. На прохання РБК-Україна у компанії навели приклади мінімальної вартості відпочинку у найпопулярніших серед українців країнах (на одну особу при двомісному розміщенні та з харчуванням "все включено"): Туреччина – 15 072 грн; Єгипет – 18 686 грн; Чорногорія – 16 626 грн; Греція – 22 471 грн; Болгарія – 12 302 грн.

Фото: Туреччина – найпопулярніша серед туристів країна (unsplash.com/vitolda-klein)

Які країни частіше обирають для відпочинку з дітьми

Для сімейного відпочинку з дітьми є різноманітні варіанти турів. Велику популярність стабільно має класичний All Inclusive у Єгипті.

"Курорти Хургади і Шарм-еш-Шейха чудово оснащені для відпочинку з дітьми – аквапарки, дитячі зони, аніматори, безкоштовні для дітей екскурсії. Вилетіти на відпочинок можна з Польщі, Молдови та Румунії. Є автобусні трансфери з України до аеропортів", – розповідає Катерина Артюх.

Ціна відпочинку на 7 ночей для двох дорослих і дитини у готелі 4* – від 51 090 грн, у готелі 5* – від 56 436 грн.

На грецькому Криті чимало готелів мають добре розвинену інфраструктуру для відпочинку з дітьми. Це ще один варіант відпочинку "все включено". Польотна програма діє з Молдови та Румунії, є трансфери.

Обійдеться тур на 7 ночей для двох дорослих та однієї дитини в готелі 4* – від 62 075 грн, у готелі 5* – від 84 921 грн.

Із бюджетних напрямків для відпочинку з дітьми обирають Болгарію. Ця країна на Чорноморському узбережжі поєднує помірні ціни та гарну якість послуг. Вирушити на відпочинок до Болгарії можна автобусом з Києва, Львова та Запоріжжя. За маршрутом можна здійснити посадку на автобус і з інших українських міст.

Вартість туру на 7 ночей для двох дорослих і дитини у готелі 4* – від 31 236 грн, в готелі 5*– від 41 780 грн.

В Іспанії система "все включено" не є популярним форматом відпочинку. Туристам пропонують невеликі будиночки для проживання, де в пішій доступності парки розваг, атракціони, кафе і ресторани. Польотна програма діє з Румунії (на Тенеріфе) та Молдови (до Барселони).

Ціни на відпочинок на 7 ночей для двох дорослих і дитини стартують від 50 671 грн.

Фото: Пляж на Криті (pixabay.com)

У які країни можна дістатися автобусом, а куди летять літаком

Серед українських туристів популярні і авіатури, і автобусні. Вилетіти на відпочинок можна з таких країн:

Молдови;

Казахстану;

Польщі;

Німеччини;

Чехії;

Естонії;

Литви;

Латвії;

Румунії;

Угорщини.

Є трансфери з України до Молдови, Польщі та Румунії.

Автобусом можна вирушити на відпочинок до таких країн:

Болгарії (із Києва, Львова та Запоріжжя);

Греції (з Києва та Львова);

Туреччини (з Києва, Одеси, Дніпра);

Чорногорії (з Києва та Львова).

В автобусних турах туристи мають можливість бронювати собі місця в автобусі та робити передзамовлення харчування. Під час подорожі передбачені зупинки кожні 3-4 години на великих заправках, щоб пасажири могли розім'ятися 15-30 хвилин. Для дітей в автобусах пропонують розмальовки, ласощі, набори наліпок, дитяче меню, можна попросити м'який плед.

Нагадаємо, ми писали, куди жінкам безпечно подорожувати з дітьми за кордоном.