Спрос вырос в 6 раз. Куда украинцы едут отдыхать на море летом

За год войны украинцы научились жить в новых условиях и начали возвращаться к путешествиям, чтобы уберечься от истощения. Женщины с детьми активно едут за границу для оздоровления на море.

Спрос на отдых вырос почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом, рассказала TRAVEL РБК-Украина руководитель отдела Product Marketing туроператора Join UP! Екатерина Артюх.

Как изменился интерес украинцев к отдыху за границей

После начала войны многим украинцам было не до путешествий, но туристы все равно обращались к поездкам на отдых в другие страны, чтобы перезагрузиться без звуков сирен и оздоровить детей.

В этом году спрос на отдых существенно вырос. У Join UP! количество туристов, которые обращались за турами с апреля по июль, возросло почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Люди пришли в себя, решили первоочередные вопросы безопасности и наладили жизнь в условиях войны. Также через год пришло осознание, что путешествия сейчас являются одной из немногих возможностей для полноценного отдыха и перезагрузки, которая необходима для поддержания здоровья и защиты от истощения. Поэтому стыд и сомнения в желании отдохнуть, ложное восприятие отдыха исключительно как развлечения постепенно теряют свое влияние", – отмечает Екатерина Артюх.

Туристический рынок тоже изменился с учетом новых реалий. Туроператоры сформировали программы автобусных туров, ввели трансферы в соседние страны, откуда осуществляются вылеты, добавляет она.

Фото: Украинки стали больше ездить на отдых (unsplash.com/engin-akyurt)

ТОП-5 стран, которые украинцы выбирают этим летом

В первую пятерку стран, куда больше всего едут украинцы на отдых, согласно данным туроператора, в период с апреля по июль, вошли:

Турция; Египет; Черногория; Греция (Крит); Болгария;

Украина вошла в первую десятку направлений по популярности. Туристов, путешествующих по стране, интересуют Карпаты и Закарпатье, лечебные курорты, детский и городской отдых.

Украинским туристам летом 2023 года предлагается более 30 направлений, куда можно приобрести туры: Франция, Испания, Португалия, Чехия, Италия, Греция, Кипр, Болгария, Черногория, ОАЭ, Занзибар, Шри-Ланка, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы, Мексика. , Турция, Тунис и Египет.

В нынешнем сезоне цены на отдых выросли на 10-15%. По просьбе РБК-Украина в компании привели примеры минимальной стоимости отдыха в самых популярных среди украинцев странах (на одного человека при двухместном размещении и с питанием "все включено"): Турция – 15 072 грн; Египет – 18686 грн; Черногория – 16 626 грн; Греция – 22 471 грн; Болгария – 12 302 грн.

Фото: Турция – самая популярная среди туристов страна (unsplash.com/vitolda-klein)

Какие страны чаще выбирают для отдыха с детьми

Для семейного отдыха с детьми есть разные варианты туров. Большую популярность стабильно имеет классический All Inclusive в Египте.

"Курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха прекрасно оснащены для отдыха с детьми – аквапарки, детские зоны, аниматоры, бесплатные для детей экскурсии. Вылететь на отдых можно из Польши, Молдовы и Румынии. Есть автобусные трансферы из Украины в аэропорты", – рассказывает Екатерина Артюх.

Цена отдыха на 7 ночей для двух взрослых и ребенка в отеле 4* – от 51 090 грн, в отеле 5* – от 56 436 грн.

На греческом Крите многие гостиницы имеют хорошо развитую инфраструктуру для отдыха с детьми. Это еще один вариант отдыха "все включено". Полетная программа действует из Молдовы и Румынии, есть трансферы.

Обойдется тур на 7 ночей для двоих взрослых и одного ребенка в отеле 4* – от 62 075 грн, в отеле 5* – от 84 921 грн.

Из бюджетных направлений для отдыха с детьми выбирают Болгарию. Эта страна на Черноморском побережье сочетает умеренные цены и хорошее качество услуг. Отправиться на отдых в Болгарию можно автобусом из Киева, Львова и Запорожья. По маршруту можно совершить посадку на автобус и из других украинских городов.

Стоимость тура на 7 ночей для двух взрослых и ребенка в отеле 4* – от 31 236 грн, в отеле 5* – от 41 780 грн.

В Испании система "все включено" не является популярным форматом отдыха. Туристам предлагают небольшие домики для проживания, где в пешей доступности парки развлечений, аттракционы, кафе и рестораны. Полетная программа действует из Румынии (на Тенерифе) и Молдовы (в Барселону).

Цены на отдых на 7 ночей для двоих взрослых и ребенка стартуют от 50 671 грн.

Фото: Пляж на Крите (pixabay.com)

В какие страны можно добраться автобусом, а куда летят самолетом

Среди украинских туристов популярны и авиатуры, и автобусные. Вылететь на отдых можно из следующих стран:

Молдовы;

Казахстана;

Польши;

Германии;

Чехии;

Эстонии;

Литвы;

Латвии;

Румынии;

Венгрии.

Есть трансферы из Украины в Молдову, Польшу и Румынию.

Автобусом можно отправиться на отдых в такие страны:

Болгарию (из Киева, Львова и Запорожья);

Грецию (из Киева и Львова);

Турцию (из Киева, Одессы, Днепра);

Черногорию (из Киева и Львова).

В автобусных турах туристы могут бронировать себе места в автобусе и делать предзаказ питания. Во время поездки предусмотрены остановки каждые 3-4 часа на больших заправках, чтобы пассажиры могли размяться 15-30 минут. Для детей в автобусах предлагают раскраски, лакомства, наборы наклейок, детское меню, можно попросить мягкий плед.

Напомним, мы писали, куда женщинам безопасно путешествовать с детьми за границей.