Понад 500 сортів. У столичному ботсаду розцвіло поле півоній: яскраві фото

У ботанічному саду імені Гришка розцвіли одні з найпишніших та найароматніших квітів. Гостей запрошують милуватися сотнею сортів півоній.

Колекція цих квітів у саду – найбільша в Україні та одна із найбагатших серед країн ближнього зарубіжжя, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку науково-дослідної установи.

Зазначається, що на ділянці "Пори року" почалось квітування півоній. Ця колекція внесена до реєстру наукових об'єктів, які є національним надбанням. До цього реєстру внесені унікальні об'єкти, що не піддаються відтворенню, втрата або руйнування яких матиме серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.

"Колекція півонії представлена 9 видами та 565 сортами і є найбільшою в Україні та однією з найбагатших серед країн ближнього зарубіжжя та Східної Європи", – розповідають на сторінці ботсаду.

Серед сортів наявні всі садові групи, що існують на сьогодні – як історичні зразки, так і найсучасніші досягнення світової селекції.

Фото: Перші квіти на ділянці півоній (facebook.com/nbg.kiev.ua)

Колекція є еталоном, на фоні якого проходить державне сортовипробування півонії. На основі колекції створені 27 сортів. Автор десятків сортів півоній – селекціонер Василь Горобець.

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