UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 4000 гривень. Як отримати гроші на лікування собаки чи кота у Польщі

Фото: Кіт в магазині у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі можна отримати гроші на лікування собаки чи кота. Допомогу надають місцеві органи влади по всій країні.

Отримати на послуги ветеринара можна 500 злотих – понад 4300 грн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У Польщі діє програма субсидування ветеринарних послуг, яка спрямована на боротьбу зі безпритульністю тварин та на покращення умов їхнього життя. За програмою "500 плюс за собаку і кота" можна отримати 500 злотих (4368 грн) одноразово максимум на двох тварин.

Щоб отримати кошти на лікування домашньої тварини, треба відповідати умовам програми:

  • бути власником собаки або кота;
  • проживати на території гміни, яка бере участь у програмі;
  • подати заяву до гміни або ратуші міста разом із документом власника, документами на тварину та рахунок від ветеринара за проведене лікування.

Заяви розглядають до 30 днів. Потім кошти надходять на банківський рахунок.

Оскільки програма "500+ на собаку та кота" фінансується за кошти місцевого бюджету, у різних містах дати завершення не збігаються. Напркилад, у Варшаві та Кракові по виплату можна звернутися до 31 грудня 2023 року, а у Вроцлаві – до 30 листопада 2023 року або до вичерпання коштів. 

Також слід врахувати, що участь у програмі беруть не всі населені пункти, тому варто поцікавитися про виплати у найближчому управлінні.

Нагадаємо, ми писали, влітку в Польщі почали масово хворіти та гинути коти. Згодом причину знайшли, а власникам дали поради.

Також ми раніше розповідали, як заїхати в Україну з домашніми тваринам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщавиплати