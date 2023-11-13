Понад 4000 гривень. Як отримати гроші на лікування собаки чи кота у Польщі

У Польщі можна отримати гроші на лікування собаки чи кота. Допомогу надають місцеві органи влади по всій країні.
Отримати на послуги ветеринара можна 500 злотих – понад 4300 грн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.
У Польщі діє програма субсидування ветеринарних послуг, яка спрямована на боротьбу зі безпритульністю тварин та на покращення умов їхнього життя. За програмою "500 плюс за собаку і кота" можна отримати 500 злотих (4368 грн) одноразово максимум на двох тварин.
Щоб отримати кошти на лікування домашньої тварини, треба відповідати умовам програми:
Заяви розглядають до 30 днів. Потім кошти надходять на банківський рахунок.
Оскільки програма "500+ на собаку та кота" фінансується за кошти місцевого бюджету, у різних містах дати завершення не збігаються. Напркилад, у Варшаві та Кракові по виплату можна звернутися до 31 грудня 2023 року, а у Вроцлаві – до 30 листопада 2023 року або до вичерпання коштів.
Також слід врахувати, що участь у програмі беруть не всі населені пункти, тому варто поцікавитися про виплати у найближчому управлінні.
Нагадаємо, ми писали, влітку в Польщі почали масово хворіти та гинути коти. Згодом причину знайшли, а власникам дали поради.
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