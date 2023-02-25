Понад 300 євро. Українцям надходять додаткові рахунки у Швейцарії: що з цим робити

Українським біженцям у Швейцарії приходять рахунки на оплату радіо і телебачення. Цей платіж складає понад 300 євро на рік – і ця сума досить відчутна у порівнянні з розміром соціальної допомоги.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, що робити із цими рахунками та чи можна їх не оплачувати.
Українці в Швейцарії цікавляться у соцмережах, що робити, якщо прийшов рахунок за радіо та телебачення. У тематичних групах у Facebook біженці просять інших поділитися досвідом, як вирішувалося це питання.
На що отримують такі відповіді:
Більшість біженців радять занести рахунок в соціальну службу. Так, наприклад, оплату на себе бере установа в кантонах Луцерн і Фрібург.
Українські біженці, розселені до порожніх квартир, виявляють у своїх поштових скриньках рахунки за послуги Serafe – ліцензійний збір за телебачення, повідомляла газета Tages-Anzeige.
Виявилось, що українці, як і всі жителі Швейцарії, зобов'язані їх сплачувати. Це приблизно 335 франків на сім'ю за рік. Рахунок надсилається автоматично, щойно нове домогосподарство заноситься в реєстр мешканців. Наприклад, коли хтось надає біженцям порожню квартиру свого померлого родича.
Платити повинні всі, включаючи й одержувачів різноманітних соціальних допомог, до яких тепер належать і українські біженці.
Представник Serafe заявив, що схвалений у 2015 році "Закон про радіо і телебачення" виключає можливість індивідуального підходу - він єдиний для всіх громадян, які проживають у країні.
Втім, Serafe погодився розбити оплату на 3 місяці – це понад 100 франків на місяць.
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі запроваджують штрафи на сотні злотих у зв'язку з оплатою радіо та телебачення.