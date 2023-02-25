Понад 300 євро. Українцям надходять додаткові рахунки у Швейцарії: що з цим робити

Українським біженцям у Швейцарії приходять рахунки на оплату радіо і телебачення. Цей платіж складає понад 300 євро на рік – і ця сума досить відчутна у порівнянні з розміром соціальної допомоги.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що робити із цими рахунками та чи можна їх не оплачувати.

Українці діляться досвідом з оплати "податка" на радіо

Українці в Швейцарії цікавляться у соцмережах, що робити, якщо прийшов рахунок за радіо та телебачення. У тематичних групах у Facebook біженці просять інших поділитися досвідом, як вирішувалося це питання.

На що отримують такі відповіді:

"Вже питали за той рахунок. Його сплачують всі, хто проживає в окремому житлі. В кантоні Берн він обов'язковий до сплати біженцями, виплати на нього закладені в суму виплати соцдопомоги. Але компанія без проблем ділить рахунок на 4 частини, а деяким за запитом поділили на 10 частин";

"Це обов'язковий податок у Швейцарії, його неможливо не платити. Ігнорувати не можна, буде штраф";

"Попросіть розділити рахунок на сплату щокварталу. Виходить раз на 3 місяці близько 85 франків";

"Як мені пояснили більш детально, це раніше називався податок на радіо та ТБ, а зараз це податок за користування гаджетами";

"Нам розбили платіж на чотири частини. Платили за свій рахунок";

"Я переслала в соціальну службу. Вони сплатили, а потім будуть утримувати з моїх щомісячних виплат";

"У нас соціальна служба проплатила рахунок. А за інтернет самі провели, і самі платимо";

Більшість біженців радять занести рахунок в соціальну службу. Так, наприклад, оплату на себе бере установа в кантонах Луцерн і Фрібург.

Фото: Біженці мають платити "податок за користування гаджетами" (gettyimages.com)

Що треба знати про обов'язковий платіж за телерадіо

Українські біженці, розселені до порожніх квартир, виявляють у своїх поштових скриньках рахунки за послуги Serafe – ліцензійний збір за телебачення, повідомляла газета Tages-Anzeige.

Виявилось, що українці, як і всі жителі Швейцарії, зобов'язані їх сплачувати. Це приблизно 335 франків на сім'ю за рік. Рахунок надсилається автоматично, щойно нове домогосподарство заноситься в реєстр мешканців. Наприклад, коли хтось надає біженцям порожню квартиру свого померлого родича.

Платити повинні всі, включаючи й одержувачів різноманітних соціальних допомог, до яких тепер належать і українські біженці.

Представник Serafe заявив, що схвалений у 2015 році "Закон про радіо і телебачення" виключає можливість індивідуального підходу - він єдиний для всіх громадян, які проживають у країні.

Втім, Serafe погодився розбити оплату на 3 місяці – це понад 100 франків на місяць.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі запроваджують штрафи на сотні злотих у зв'язку з оплатою радіо та телебачення.